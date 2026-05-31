キッチンの背面収納にものを置いても、なんだかしっくりこない…と感じていませんか？ ものを取り出しやすく、見た目もすっきりするポイントは、収納を「高さ別」に考えること。家事がラクになる「キッチン背面収納」のしまい方を、夫と小中学生の息子2人との4人家族で暮らす、整理収納アドバイザー1級のみちさん（40代）が紹介します。

1：高い棚には「軽いものやカゴ」を置くと取りやすい

私は身長が低く、そのままでは最上段には手が届きません。そこでまず、手に取りにくく見えにくい棚の上段には「使う頻度が低くて軽いもの」を置いています。

【写真】キッチンのカゴ収納の中身

たとえば、わが家ではせいろや大きな保存容器を収納。中の見えないケースや袋に入れると「どんな中身だっけ？」とわからなくなるので、ひと目で確認できるよう棚に直接置いています。

また、ラッピング用グッズや使い捨ての紙皿・コップなど、細かいものはカゴに入れています。これらはバラバラになりやすいので、引き出し式でしまっています。家族が使うときもわかりやすいよう、カゴの下側に小さくラベリングもしています。

こんなふうに取り出しやすい置き方とすぐ横の棚に用意した踏み台のおかげで、高い場所でも取り出すのが面倒ではなくなりました。

2：中段は「毎日使うもの」を1アクション収納

中段エリアは目線から腰まわりくらいまでの高さで、いちばん体を動かしやすい場所。ここにはよく使うものを置いて、取り出しやすい仕組みにしています。

たとえば、わが家では棚の天板上に電気ケトルや炊飯器を置いているのですが、セットで使うお茶セットやレトルトスープ、ふりかけなどもすぐ下に置き、一歩も動かずに準備できるよう収納しています。

朝のバタバタした時間帯でもラクに動けますし、子どもが自分で取りやすいのも助かっています。

●台ふきやミトンはワイヤーバスケットに投入

キッチンで使う台ふきは、無印良品の「ステンレスワイヤーバスケット2（1490円）」に入れて、1アクションで出し入れが完結。取り出しだけでなく、洗濯後に戻すときもサッと終わるのが地味にうれしいポイントです。

また、オーブントースターや電子レンジの近くには食パンやミトンを置いています。イケアの「リーサトルプ（799円）」への投げ込み収納にして、ポイっとしまえてわかりやすく。中身がよく見えるので在庫管理もしやすく、パンが期限ぎれになることも減りました。

3：低い場所は「キャスター台」をフル活用

低い場所には、たまに使うキッチン家電やストック類など、重たいものをしまっています。

ホームベーカリーやミキサーなどは毎日使うわけではないので、取り出しが面倒だとわが家では永遠に使わなくなってしまいそうなのです。

そこで、無印良品の「縦にも横にも連結できる再生ポリプロピレン入り平台車（1990円）」にのせて、出し入れのハードルを下げています。手前にスライドさせるだけで作業しやすくなるので、面倒くささをあまり感じずに自然と使い続けられています。

●食品ストックも低めの棚がおすすめ

また重たい飲料やお米、油のストックなども、キャスターつきのケースに入れて引き出して取る形にしています。棚の下段や床に直接置くと奥が見えなくなり、あることを忘れて気づけば期限ぎれ…なんてことも。

キャスターで奥まで活用することで在庫管理しやすく、持ち上げなくていいので腰への負担も減ります。また転がせることで床掃除も格段にしやすくなるので、いちばん下の段はキャスター使いがおすすめです。

4：棚の余白をあえてつくり、見た目の圧迫感をなくす

背面収納でもうひとつ心がけているのが、作業スペースを残しておくこと。

ケトルと炊飯器を置いている棚は、ご飯をよそったりお弁当を包んだりと、なにかと作業の多い場所。普段はなるべくものを置かないようにし、毎日使う道具だけ置くよう気をつけています。

ほかの段も少しゆとりを持ってものを配置。余白を残すことで、いただきものの一時置きや、少し買いすぎてしまったときのストック置き場として活躍。「置く場所がない！」とあわてずにすみます。個人的には、棚のところどころに空間があると視覚的にも抜けが生まれ、キッチンの窮屈さがやわらぐところも気に入っています。

高さ別の収納の工夫に加え、あえて余白を残すこと。このバランスで、わが家もキッチンでの家事をスムーズにしています。

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