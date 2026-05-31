5人組ネイチャーポップバンド「スーパー登山部」が日比谷音楽祭2026に出演！3000人を超える観客を魅了し圧巻のパフォーマンスを披露

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今注目を集めているネイチャーポップバンド・スーパー登山部が、5月30日に開催された『日比谷音楽祭2026』に出演。公式レポートが到着した。

■都会のオアシスに響くネイチャーポップで3000人を超える観客と自然が一体となった奇跡のステージが！

テレビ朝日『EIGHT-JAM』毎年恒例企画「プロが選ぶ2025年のマイベスト10」において、音楽プロデューサーの蔦谷好位置が選ぶ年間マイベスト10の第2位に楽曲「燕」が選出。また、TOKYO FM『桑田佳祐のやさしい夜遊び』内の企画「桑田佳祐が選ぶ、2025年邦楽ベスト20」にもランクインするなど、音楽関係者から高い評価を獲得し、徐々にその知名度と人気が上がり注目を集めている5人組ネイチャーポップバンド・スーパー登山部が、5月30日の『日比谷音楽祭2026』に出演。山×音楽をコンセプトに活動するスーパー登山部ならではのスケール感あふれるパフォーマンスを披露した。

スーパー登山部が出演したHIDAMARIステージには、会場から溢れんばかりの観客が集結し、ライブ開始前から大きな注目を集め、標高3000m級の山々で演奏を行う唯一無二の活動スタイルと、ジャンルを横断する豊かな音楽性が口コミで広がり続ける中、今回の日比谷音楽祭でもその存在感を強く印象付ける結果となり、スーパー登山部の野外パフォーマンスに3000人を超えるオーディエンスが集まり、その関心の高さが窺われた。

初夏の心地よいそよ風が草木を揺らし、開演を待ち侘びるオーディエンスの熱気が満ちる中、スーパー登山部のステージが幕を開けた。 1曲目の「風を辿る」のイントロが響き渡ると、風になびく緑と同調するように観客も心地よく身体を揺らし、会場全体に爽快な一体感が広がっていく。

2曲目には、今年多くのメディアにフックアップされ注目を集める「燕」や、コール＆レスポンスで会場を一つにした「意志拾い」。さらに、数々のラジオチャートを賑わせている最新の話題曲「ハイライト」を披露し、ステージの熱量を加速させた。そしてラストは、彼らの代表曲である「頂き」を演奏し、全5曲を披露し会場を沸かせた。

日比谷公園にそびえ立つ標高9mの「三笠山」を背景に据えた彼らのステージは、まさに都会の喧騒を忘れさせ、山頂の清々しい景色へと観客を誘うかのようであった。自然と音楽が完璧に融合した30分間のパフォーマンスが終了すると、会場全体を包み込む拍手が、まるで山々を駆け巡る“やまびこ”のように鳴り響いた。

スーパー登山部は、セルフタイトルとなる初のアルバム「スーパー登山部」を来週6月3日にリリース。

本作は、これまでのスーパー登山部の全楽曲をパッキングした、まさに「スーパーベスト」とも呼べる集大成の記録になっており、再生ボタンを押せば、そこはもう稜線の上に居るかのような、五感を震わせる風を感じながら、音楽という名の旅を楽しむ仕上がりになっており、全編を通して吹き抜けるのは、高嶺で感じるあの心地よい風。アルバムを聴き終える頃には、まるで一つの山を登りきり、目の前に広がる圧倒的なパノラマを眺めているような感覚に陥るアルバムに仕上がっている。

また、このアルバムを引っさげて開催する東名阪のワンマンライブは既に全公演完売。

ツアーファイナルは、標高2,932mの名峰、長野・白馬岳の山頂直下に位置する山小屋・白馬山荘で、9月1日から3日で開催される。

■『日比谷音楽祭2026』05.30（土）スーパー登山部 セットリスト

1.風を辿る

2.燕

3.意志拾い

4.ハイライト

5.頂き

■ライブ情報

『1st Album『スーパー登山部』 Release Traverse』

06/20（土）大阪・心斎橋JANUS ※SOLD OUT

06/21（日）愛知・名古屋JAMMIN’ ※SOLD OUT

06/28（日）東京・渋谷WWW ※SOLD OUT

07/09（木）東京・渋谷WWW ※追加公演 ※SOLDOUT

09/01（火）長野・白馬山荘

09/01（水）長野・白馬山荘

09/01（木）長野・白馬山荘

■リリース情報

2026.06.03 ON SALE

ALBUM『スーパー登山部』

https://orcd.co/super-climbing-club_digi

https://lnk.to/super-climbing-club_cd

■【画像】ライブの様子

自然に溶け込むようなスーパー登山部ならではのステージが繰り広げられた。

■【動画】1st ALBUM『スーパー登山部』Teaser

■関連リンク

日比谷音楽祭２０２６公式サイト

https://hibiyamusicfes.jp/2026/

スーパー登山部 ファンクラブ公式サイト

https://superclimbingclub.bitfan.id/contents/menu/89007

スーパー登山部 OFFICIAL SITE

https://superclimbingclub.bitfan.id/