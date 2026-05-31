台風6号の今後の見通しについて、亀田気象予報士の解説です。

台風6号は鹿児島県内を直撃しそうで、トラックが横転するほどの暴風が吹くおそれがあります。

台風の進路予想

台風は沖縄の南にあって北上しています。この後、さらに北上し、あす6月1日の朝に奄美南部を強風域に巻き込んで、あさって2日午後3時には種子島・屋久島付近を中心とする予報円へと進みそうです。

台風は奄美付近で少し勢力を落とす予想ですが、海水温の高いエリアを北上するために暴風域を伴ったまま北上しそうです。

今回の注意点は、雨や風が最も強い台風の中心付近が奄美や種子島・屋久島を島伝いに北上するため、各地で暴風が吹いて雨量が増えるということと、前線と一緒になるために、その雨量がさらに増えるおそれがあります。

シミュレーションを見てみますと、台風はゆっくりと北上して、沖縄本島付近をあす1日夜に通過し、あさって2日朝6時頃に奄美大島に最も接近すると思われます。

その後、台風は次第に東寄りにコースを変えて、2日午後2時頃に種子島・屋久島、そして鹿児島県本土に最も接近しそうです。

大変活発な雨雲もかかりそうです。その後、2日夜遅くには雨雲も切れそうです。

雨・風の予想

あす6月1日から2日の夕方にかけての24時間雨量は、多い所で300ミリの見込みで、あまり見たことのない雨量です。120ミリの予想も、前線の影響によっては300ミリぐらいになるかもしれません。

奄美市の6月の1か月の雨量がおよそ430ミリですので、わずか2日間で1か月分の雨が降るほどの大雨のおそれがあります。

また、風の強さも最大瞬間風速45メートル、これは走行中のトラックが横転するぐらいの猛烈な風です。海上はうねりを伴って9メートルと、猛烈なしけが予想されます。土砂災害、暴風、高波などに厳重に警戒してください。

来週は台風の影響で大荒れの天気となりそうです。今後の情報にご注意ください。

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