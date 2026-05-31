¡Ú¸©ÃÎ»öÁª¡Û¸á¸å6»þ¸½ºß¤Î¿äÄêÅêÉ¼Î¨¤Ï22.04¡ó¡¡Á°²óÁªµó²¼²ó¤ë¡Ô¿·³ã¡Õ
¸©ÃÎ»öÁªµó¤ÎÅêÉ¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸á¸å6»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤ÏÁ°²ó¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿ÃÎ»öÁªµó¡£
ÅêÉ¼¤Ï¸©Æâ1284¤«½ê¤ÎÅêÉ¼½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸á¸å6»þ¸½ºß¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï22.04¥Ñー¥»¥ó¥È¤ÇÁ°²ó¤ÎÆ±¤¸»þÅÀ¡Ê30.05%¡Ë¤ò8.01¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢30Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï21.43¡ó¤ÇÃÎ»öÁªµó¤Î´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ï°ìÉô¤ò½ü¤¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
TeNY¤Ç¤Ï¸á¸å8»þÁ°¤«¤é¡¢YouTube¡Ö¿·³ã°ìÈÖ¥Ë¥åー¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç³«É¼Â®Êó¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸á¸å9»þ54Ê¬¤«¤éÃÏ¾åÇÈ¤Ç³«É¼Â®Êó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾¦Å¹³¹,
ÂçÁ¥,
µþ²¦Àþ,
»ûÅÄ²°,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ë¡Í×,
¥Û¥Æ¥ë,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Áòµ·,
¾²ÃÈË¼