お風呂が苦手な猫ちゃんは少なくないもの。そんな中、ぬいぐるみと見間違えそうなほどお利口にシャンプーをさせてくれる猫ちゃんの光景が、4804万再生を超える大反響を呼んでいます。

静かに飼い主さんに洗われる猫ちゃんの姿を見た人からは、「お利口さん♡」「泡のシャワーキャップも可愛い」と、絶賛の声が続々と寄せられています。

【動画：猫を『泡風呂』に入れてシャンプーした結果…4800万再生された『尊すぎる光景』】

今日はベルちゃんのシャンプーの日

Instagramアカウント『ミルクティーカラーのベル すず リンドール』に投稿されて4000万再生を超える反響を呼んでいるのは、ミヌエットのベルちゃんがシャンプーをしてもらった時の光景。

ある日、シンクに置いた猫ちゃん用のバスタブに、トリマーさんから分けてもらったシャンプーを入れて泡風呂を作った飼い主さん。

この日はベルちゃんのシャンプーの日だったようで、泡風呂の準備ができると飼い主さんはベルちゃんを抱っこしてバスタブのところへと連れてきたといいます。

ベルちゃんはこれから起こることが分かっているのか、飼い主さんの腕の中で静かに見守っていたそう。はたして、ベルちゃんは上手にシャンプーできたのでしょうか？

ベルちゃんのぬいぐるみのような姿に絶賛の声！

バスタブのお湯を泡立てて準備万端の飼い主さん。その中にベルちゃんを入れてみたところ…なんと、ベルちゃんは暴れることなく静かにシャンプーをさせてくれたそう！

湯船の中でキョトンとした顔のベルちゃんの頭に、飼い主さんがお風呂に浮かんだ泡を乗せてみても、ベルちゃんは飼い主さんのイタズラを静かに見守っていたといいます。

泡を頭に乗せたベルちゃんは、まるでタオルを頭に乗せてお風呂に浸かっているかのよう。「極楽極楽～♪」と言い出しそうなその姿に、癒やされます。

すずちゃんをシャンプーした時は…

ベルちゃんはまったりとお風呂を楽しむ派でしたが、お風呂の楽しみ方は人それぞれ。それは猫ちゃんも、どうやら一緒のようです。

別の日にスコティッシュフォールドのすずちゃんをお風呂に入れてみたところ…ベルちゃんとは反対に、お風呂の中でおしゃべりを始めたすずちゃん。どうやら、すずちゃんは湯加減にこだわりがあるタイプのようです。

お湯の心地よさをまったり堪能するベルちゃんと、おしゃべりをしながらバスタイムを過ごすずちゃん。どちらのバスタイムの様子も可愛らしさがあふれています。

そんな猫ちゃんたちのバスタイムの様子には、「可愛すぎます♡」「お利口さんにお風呂入れて偉い！」「ピンと伸びた足が可愛すぎる」と、たくさんの感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『ミルクティーカラーのベル すず リンドール』では、ベルちゃん、すずちゃんの日常、そしてティーカッププードルのリンドールちゃんとの思い出が綴られていますよ。

ベルちゃん、すずちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ミルクティーカラーのベル すず リンドール」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。