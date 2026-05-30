日本製スパイク愛するアイスランド代表MFは小川航基の“ご近所さん”、同僚MFの森保J落選は「少し驚いた」
31日のキリンチャレンジカップで日本代表と対戦するアイスランド代表が30日、国立競技場で前日練習を行った。終了後、NECナイメヘンでFW小川航基とMF佐野航大と同僚のMFウィルム・トール・ウィルムソンが日本メディアの取材に応じ、「日本は良いチームだから良い試合になると思う。楽しみにしている」と意気込みを語った。
アイスランド代表通算18試合の実績を持つウィルムソンは今年1月、バーミンガムからNECに加入した194cmの長身を誇る攻撃的MF。バーミンガム時代はFW古橋亨梧やMF岩田智輝、NECでは小川と佐野とプレーしてきた。
ウィルムソンは日本訪問にあたって「すごく楽しんでいる。東京の街を少し見て回ったけど、本当に素敵な街だ」とコメント。前日練習は午後3時ごろの開始で気温30度という暑さに見舞われたが、「僕は暑いのが好き」と前向きだった。
ウィルムソンはNECナイメヘンとの日本人選手とも仲良くしているようで「特に航基とは近くに住んでいて、彼らは本当にいい人たちなので一緒にプレーするのが楽しい。2人とも本当に良い選手だ」と笑み。現在の日本代表のベストプレーヤーについても「それは航基だ」と即答した。
一方、今季34試合フル出場の佐野がW杯メンバーから落選したことについては「彼がメンバーに入っていないのは少し驚きだった。彼は素晴らしいプレーを続けていて、素晴らしいシーズンを過ごしていたからね」と心境を吐露。「でも彼のポジションには優れたMFが多くいる。それがおそらく理由だと思う」と受け止めていた。
なお、ウィルムソンは日本製のスパイク『ミズノアルファIII』を着用し、前日練習を行っていた。欧州では使用選手の少ないスパイクだが、「このシューズがすごく気に入っている。クオリティーも素晴らしい。多くの選手が使っているわけではないが、本当に良いスパイクだ」と絶賛だった。
(取材・文 竹内達也)
アイスランド代表通算18試合の実績を持つウィルムソンは今年1月、バーミンガムからNECに加入した194cmの長身を誇る攻撃的MF。バーミンガム時代はFW古橋亨梧やMF岩田智輝、NECでは小川と佐野とプレーしてきた。
ウィルムソンはNECナイメヘンとの日本人選手とも仲良くしているようで「特に航基とは近くに住んでいて、彼らは本当にいい人たちなので一緒にプレーするのが楽しい。2人とも本当に良い選手だ」と笑み。現在の日本代表のベストプレーヤーについても「それは航基だ」と即答した。
一方、今季34試合フル出場の佐野がW杯メンバーから落選したことについては「彼がメンバーに入っていないのは少し驚きだった。彼は素晴らしいプレーを続けていて、素晴らしいシーズンを過ごしていたからね」と心境を吐露。「でも彼のポジションには優れたMFが多くいる。それがおそらく理由だと思う」と受け止めていた。
なお、ウィルムソンは日本製のスパイク『ミズノアルファIII』を着用し、前日練習を行っていた。欧州では使用選手の少ないスパイクだが、「このシューズがすごく気に入っている。クオリティーも素晴らしい。多くの選手が使っているわけではないが、本当に良いスパイクだ」と絶賛だった。
(取材・文 竹内達也)