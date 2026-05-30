「ファンタスティックな選手の集まり」日本と戦うアイスランド、指揮官が警戒する森保ジャパンの選手は？「全員の名前を挙げても良いぐらいだが…」
６月に開幕する北中米ワールドカップに臨む日本代表は、５月31日に国立競技場で開催される国際親善試合でアイスランドと対戦する。
これが本大会前最後の国際親善試合となるなか、30日にアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督が日本戦に向けた記者会見に出席した。
グンラウグソン監督は「森保（一）監督は、日本で素晴らしいサッカー文化を作り上げた。日本は謙虚であり、ハードワーカーの集まりだ。日本のファンの皆さんにとっても、誇りに思えるチームだと思う」と森保ジャパンへの敬意を示す。
また会見の中で、「日本で警戒する選手は？」と問われると、「全員の名前を挙げても良いぐらいだと思うが…」と前置きしつつ、次のように述べた。
「その中でもレアル・ソシエダでプレーする久保建英だ。昨年、確かキャプテンマークも巻いていたと思う。繰り返しになるが本当にファンタスティックな選手の集まりだ。そして結果も見事だ。日本の試合を分析すること自体が非常に楽しく、喜びに満ち溢れたものになった」
そして最後には「我々は試合に対して責任を全うして、森保監督が作り上げたチームに対して、しっかりと戦いたいと思う」と意気込んだ。
日本対アイスランドの一戦は31日の19時25分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
これが本大会前最後の国際親善試合となるなか、30日にアイスランドのアルナル・グンラウグソン監督が日本戦に向けた記者会見に出席した。
グンラウグソン監督は「森保（一）監督は、日本で素晴らしいサッカー文化を作り上げた。日本は謙虚であり、ハードワーカーの集まりだ。日本のファンの皆さんにとっても、誇りに思えるチームだと思う」と森保ジャパンへの敬意を示す。
また会見の中で、「日本で警戒する選手は？」と問われると、「全員の名前を挙げても良いぐらいだと思うが…」と前置きしつつ、次のように述べた。
そして最後には「我々は試合に対して責任を全うして、森保監督が作り上げたチームに対して、しっかりと戦いたいと思う」と意気込んだ。
日本対アイスランドの一戦は31日の19時25分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！