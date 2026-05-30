◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ準決勝 神戸69―23東京SG（2026年5月30日 東京・秩父宮ラグビー場）

レギュラーシーズン1位の神戸は69―23で同4位の東京SGを下し、リーグワンになって初めて決勝に駒を進めた。

計11トライを挙げる快勝劇で、アーリーエントリーで加わったFB上ノ坊駿介（22）が存在感を示した。序盤に敵陣でスローフォワードのミスはあったが、前半6分に縦へのキックでWTB植田の先制トライをお膳立て。同21分にはインゴール左隅でボールを押さえてトライを奪った。

後半に入ると、勢いを得た神戸のアタックの中で躍動。巧みなランやハンドリングスキルを生かしながら縦横無尽に駆け回り、決勝進出に貢献した。

「神戸の強みをフルで見せられたと思うし、神戸のラグビーを体現できた」。最終学年の大学生の出場を認めるアーリーエントリーとして第7節静岡戦から13試合連続で先発出場。今春に天理大を卒業したばかりの22歳はインパクトを残し続けており、新人賞の有力候補に挙がっている。

これで神戸はリーグワン初制覇に王手をかけた。トップリーグ時代も含めれば、18年度のシーズン以来となる7季ぶりの日本一まであと1勝。決勝は6月7日にMUFGスタジアムで行われ、埼玉―東京ベイ戦の勝者と対戦する。