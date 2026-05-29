「blown away」の意味は？感情表現のひとつです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「blown away」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「圧倒される」でした！
「blown away」は、「圧倒される」という意味のフレーズ。
吹き飛ばされるほど圧倒され、感動させられるという意味で使われます。
「impressed」よりもさらに強い言い方ですが、カジュアルな表現でもありますよ。
「I was blown away by your fantastic performance!」
（君の素晴らしい演技に圧倒されたよ！）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部