「blown away」の意味は？感情表現のひとつです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「圧倒される」でした！

「blown away」は、「圧倒される」という意味のフレーズ。

吹き飛ばされるほど圧倒され、感動させられるという意味で使われます。



「impressed」よりもさらに強い言い方ですが、カジュアルな表現でもありますよ。

「I was blown away by your fantastic performance!」

（君の素晴らしい演技に圧倒されたよ！）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。