台風6号は、今後、北上しながら「強い勢力」に発達し、暴風域を伴って沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。その後、西日本に接近し、東日本に近づく可能性があります。

台風６号は、６月１日から２日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。３日には暴風域を伴って西日本に接近する見込みです。その後、東日本に近づく可能性があります。

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西日本から東日本に近づくおそれ 列島横断か？

気象庁によりますと、台風6号は29日午後3時にはフィリピンの東にあって、1時間に20キロの速さで北西に進んでいます。中心気圧は998ヘクトパスカルで、中心付近の最大瞬間風速は25メートルです。

台風6号は、今後「強い勢力」に発達し、31日には沖縄の南に達する予想です。

・沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日にかけて大荒れや大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

・西日本では、２日から３日頃にかけて大しけとなる所があり、台風の進路等によっては、大荒れや警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。

・東日本では、２日から３日頃にかけて大雨となり、台風の進路等によっては、大荒れや大しけ、警報級の大雨となるおそれがあります。

では、6月2日から3日ごろにかけて、四国沖から近畿沖を東に進み、3日には紀伊半島沖に達する予想となっています。

シミュレーションは実際の台風の進路や、雨の降り方と異なってくる場合があります。台風の進路予想は日々変わるため、気象庁が発表する最新の台風情報を確認してください。

【台風6号の進路予想】気象庁

▼30日15時の予報

種別:台風

存在地域:フィリピンの東

進行方向、速さ:北西 20 km/h

中心気圧:990 hPa

中心付近の最大風速:25 m/s

最大瞬間風速:35 m/s

▼31日15時の予報

種別:台風

強さ:強い

存在地域:沖縄の南

進行方向、速さ:北北西 15 km/h

中心気圧:970 hPa

中心付近の最大風速:35 m/s

最大瞬間風速:50 m/s

▼1日9時の予報

種別:台風

強さ:強い

存在地域:沖縄の南

進行方向、速さ:北北西 15 km/h

中心気圧:960 hPa

中心付近の最大風速:40 m/s

最大瞬間風速:55 m/s

▼2日15時の予報

種別:台風

強さ:ー

存在地域:東シナ海

進行方向、速さ:北北東 20 km/h

中心気圧:970 hPa

中心付近の最大風速:30 m/s

最大瞬間風速:45 m/s

▼03日15時の予報

種別:台風

存在地域:紀伊半島沖

進行方向、速さ:東北東 35 km/h

中心気圧:975 hPa

中心付近の最大風速:30 m/s

最大瞬間風速:40 m/s

台風６号の雨・風シミュレーション

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