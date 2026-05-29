東エレクが９月３０日を基準日とする１株から５株への株式分割と自社株買いを発表 東エレクが９月３０日を基準日とする１株から５株への株式分割と自社株買いを発表

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京エレクトロン<8035.T>がこの日の取引終了後に、９月３０日を基準日として１株を５株に株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることでより投資しやすい環境を整え、投資家層の拡大を図ることが目的という。



同時に、上限を７５０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．６４％）、または１５００億円とする自社株買いを実施すると発表した。取得期間は６月１日から来年３月３１日までで、中長期的な利益成長を見据えた成長投資や現状のキャッシュポジションなどを総合的に勘案し、機動的な自社株取得を可能とするために取得枠の設定を行うという。なお、株式分割後の上限は３７５０万株とする。



出所：MINKABU PRESS