グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は攻めまくりのグラドル・比留川マイさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】攻めまくりのハイレグ競泳水着

☆"令和の不適切クイーン"が初海外ロケで開放的になり過ぎの「いいなり軟体女子」設定！



11thDVD『マイム・マイム』(竹書房)イベント後取材@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2026年4月29日）





●比留川マイ（ひるかわ・まい）

1995年10月3日生まれ 神奈川県出身 T160cm B85 W57 H86

元"sherbetNEO"のメンバー。このコーナーでは、2023年2月の2ndDVDのイベントを"カーヴィーボディ（曲線のある女性らしい体型）のセクシーお姉さん"として紹介しています。

今回は"令和の不適切クイーン"が初の海外、フィリピンロケを敢行した作品です。ご主人様に首輪を着けられ飼われている言いなり女子設定。

しかもDVDの説明によれば、"マイクロビキニや超ハイレグ、過激なバニー衣装で攻めまくり。手ブラ＆手パンツでM字開脚など、持ち前の軟体を駆使したセクシーな開脚ポーズを連発する"とのことであります。

――何作目になりましたか？

比留川 11作目です。昨年の10月に初の海外ロケでフィリピンに行かせていただきました。

――初海外はどうでしたか？

比留川 いやぁ、うれしかったです。やっぱり、海外って開放的になりますよね。初めてっていうれしさもあり、素敵なロケでした。

――どんな内容でしょうか？

比留川 今回はご主人様に飼われている女、的な（笑）。なんともちょっとニッチな（笑）。

――メイドさんではない？

比留川 メイドさんじゃなくて、飼われている女です。ご主人様のためならなんでもするし、ご主人様が楽しいなら私をどうしてもいいみたいな。ご主人様第一みたいな、すごい感じです。

でも最終的には、大どんでん返しが起きるっていう。本当は、台本では最後まで「ご主人様のためなら死んでも構いません」ぐらい感じで終わる予定だったんですけど、急に監督さんが「やっぱ、やめよう、変えよう」ってなって、最後は急にドSになっていく展開になるっていう。

――最後にドSになるんですか。

比留川 最後に、なんか、ハイ。最初は、飼われてる女的な、従順な女を演じてます。

――衣装とか、シーン的な見どころポイントを教えてください。

比留川 お気に入りの衣装は、今日も借りてきたんですが、このDVDで着たのとまったく同じ超ハイレグ競泳水着です。

――いわゆる"前開きハイレグ競泳水着"ですね。

比留川 ハイレグのイメージを付けていただいたりしているので。これも、結構なハイレグ具合で。さっき（取材で）撮影してもらったときにも、お尻、大丈夫かなと思うぐらい、結構なきわどさなのですが。個人的には形とか、露出度的にも気に入っています。

――お気に入りのシーンはどうですか？

比留川 パッケージの表紙になっているバニーちゃんなんですけど、ビリヤードをしたり、台に乗ったりとかして、カッコいい感じの雰囲気での撮影もさせていただいて、印象的でした。

外のフィリピンの景色もひらけていて、海外っぽい感じの雰囲気もあって、個人的にもすごい好きです。

――バニーちゃんでニップレスってあまり見たことないような。

比留川 本当ですか。確かに、逆バニーちゃんみたいな水着っぽい衣装は多いけど。これは格好いい感じで、あまりないですかね。コルセットが良くて、お気に入りです。

――他にもありますか？

比留川 キャッチコピーにもあるように軟体を推していただいてるのですが、DVDのPRも兼ねて、今回の開脚ポーズの写真をSNSにあげたら久しぶりにバズったので良かったです。

――バズったんですね。それは良かった。てっきりバンされたかと思った（笑）。

比留川 水着がまだ大丈夫だったのか、バンはギリ大丈夫でした（笑）。なぜか、凍結とか重いバンにはなったことはないんですよ。

＊ ＊ ＊

確かに、パッケージの表紙にもなっている黒のデザインニップレス＆コルセットというバニーちゃんは、セクシーでしかもかっこいいです。

取材時にも着用してくれた白と黄色の前開きハイレグ競泳水着もバッチリでした。DVDの結末がどうなっているのかも、気になりますねえ。

取材・文・撮影／北川昌弘