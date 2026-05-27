関西在住インフルエンサー・星玲奈（せれな）が初デジタル写真集をリリース！「今回のグラビア撮影は有給で参加しましたから（笑）」



会社員として働きながら、読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」やサンテレビ『ボートの時間！』に出演する関西在住インフルエンサー・星玲奈（せれな）が、「週プレ グラジャパ！」から自身初のデジタル写真集『せれな。』（集英社）をリリース！

京都産業大学経済学部卒、簿記1級、特技はリフティングにラーメンの湯切り??。そんな個性的な経歴を持つ彼女が、初めてのグラビアに挑戦。輝かしい水着姿のほか、にこやかにリフティングをしたり、撮影まで我慢していたラーメンを食べたり、SNSでは見られない姿をたっぷり収録した一冊となっている。

週プレNEWSでは、撮影後の彼女にインタビューを実施。撮影裏話のほか、これまでの経歴についても語ってもらった。

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【特技はリフティングとラーメンの湯切り！？】

――初のデジタル写真集『せれな。』の発売おめでとうございます！ 今回が初グラビアなんですよね？

星玲奈 そうなんです。お話をいただいたときは本当にびっくりして。「え、私？ ほんまに？」って（笑）。

グラビアって、これから芸能界を目指していく若い子たちが挑戦するお仕事だと思っていたので、私にお声がけいただけたこと自体が意外でしたし、うれしかったです。

――現在、会社員として働きながら、関西を拠点にタレント活動をされている星玲奈さん。プロフィールを拝見すると、全商簿記1級、全商英検1級、全商珠算電卓検定1級、全商ワープロ検定1級......と資格欄がすごいことに。しかも、特技がリフティング。なかなか異色のラインナップですよね。

星玲奈 そうですね（笑）。高校が商業科だったので、その流れで資格はいっぱい取りました。

リフティングは高校の女子サッカー部時代の名残です。中学はバレーボール部でしたが、高校で仲良くなった友達がみんな女子サッカー部に入ったので、私も声を掛けてもらって。「バレー部出身やから、手しか使えへんけど」って言ったら、「それならキーパーでええんちゃう？」って流れになって（笑）。

ずっとキーパーをやっていたので、正直リフティングが得意なわけでもなく......。もうプロフィールの特技欄からも外そうかなって思っています（笑）。

――いやいや、リフティングも残しておいてください（笑）。実際、今回の撮影では、ビキニ＆ジャージ＆スパイクという衣装でリフティングするシーンも撮影しました。当日の出来はいかがでしたか？

星玲奈 それが全然できなくて......。100点満点でいったら、完全に0点でした。きっと、ボールに空気があんまり入っていなかったからだと思うんですよね（笑）。次は空気をパンパンに入れたマイボールでリベンジしたいです！

――ほかに撮影で印象に残ったエピソードはありますか？

星玲奈 撮影の一環でラーメンを食べたことですね。撮影に向けてずっと我慢してきたので、「今食べちゃって、このあとの撮影でお腹が出ないかな......」と思いつつ、ひさしぶりに食べたらめっちゃおいしくて気づいたら完食していました！

実は私、大学時代は4年間ずっとラーメン店でアルバイトをしていたほどのラーメン好きなんです。カウンターの厨房で麺をひたすら湯切っていたので、湯切りは大得意です！

――「特技：ラーメンの湯切り」もぜひプロフィールに追加してほしいです（笑）。

星玲奈 いいですね（笑）。追加しておきます！

【有給でグラビア撮りました（笑）】

――今回のデジタル写真集で星玲奈さんご自身がいちばんお気に入りのカットはなんですか？

星玲奈 やっぱり、表紙のカットですね。グレーの服と赤いビキニがすごくかわいくて、表情も自然ですごく気に入っています。いつもの素の自分にいちばん近い感じで撮ってもらえました。

今回着た水着は、自分があまり選ばないような色や形のものが多くて。普段はナチュラルな色味を選びがちなので、赤や青、黄緑のビキニは新鮮で楽しかったです！

――逆に「これは緊張した」というシーンはありますか？

星玲奈 1着目の白い水着のシーンですね。本当に人生初の瞬間だったので、されるがままでした。自分がどんな感じで写っているのかも全然わからなくて。カメラマンさんにファーストカットを見せてもらいましたが、ものすごく緊張して表情が固まっていました（笑）。

――今回のデジタル写真集はどのような方に届けたいですか？

星玲奈 まずは、ずっと応援してくれているインスタのフォロワーさんですね。今の事務所に入ったのもインスタがきっかけだったので。「インスタとはまったく違う星玲奈」を見せられたらいいなと思っています。

あと、もうひとつ届いてほしい層があって。それが、会社員の方々です。私も週5で働く会社員ですし、今回のグラビア撮影も有給で参加しましたから（笑）。

――「有給でグラビア」は初めて聞くフレーズです（笑）。

星玲奈 ほんまに有給でグラビア撮りましたからね（笑）。男性でも、女性でも、同じように毎日がんばっている会社員の皆さんに届いて、ちょっとした息抜きの時間にしてくれたらうれしいです！

――最後に、今後の展望についても伺いたいです。

星玲奈 今回の初グラビアを「いいな」と思ってもらえる方が多かったら、ぜひまた挑戦してみたいです！

関西を拠点に活動しているので、地元でもロケをしてみたいですね。温泉が好きなので、有馬温泉とか城崎温泉とか。撮らせてもらえる宿があるかわからないですけど......（笑）。

スタイリング／長荑由季 ヘア＆メイク／川畑春菜

●星玲奈（せれな）

兵庫県神戸市出身

学生時代にガンバ大阪のマスコットガール「ガンバガール」を務め、現在は会計事務所で会社員として勤務しながら、読売テレビ「すもももももも！ピーチCAFE」やサンテレビ『ボートの時間！』に出演中。京都産業大学経済学部卒。全商簿記1級、全商英検1級、全商珠算電卓検定1級、全商ワープロ検定1級。特技はリフティング、タイピング、ラーメンの湯切り。

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撮影／飯岡拓也