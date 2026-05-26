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万博ルクセンブルク館の基礎ブロックが150mの壁面アートに！ネスタリゾート神戸でミャクミャクもお披露目式に参加

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「【アフター万博】ルクセンブルクパビリオンのレガシーがネスタリゾート神戸の巨大壁面アートに。ミャクミャク登場のお披露目式」と題した動画を公開した。株式会社ネスタリゾート神戸で2026年5月26日に行われた、万博レガシーウォール「ザ・ループ」の完成披露式典の模様を伝えている。



本作品は、大阪・関西万博のルクセンブルクパビリオンで基礎として使用されたコンクリートメガブロック220個を再利用し、全長約150メートルのミューラルアートとして蘇らせたものだ。代表取締役の田中淳氏は、当初これらのブロックを地盤固めに使う案もあったと明かした。しかし、ルクセンブルクパビリオン館長であるダニエル・ザール氏の情熱に触れ、次世代に繋ぐレガシーとして壁面に再利用する決断を下したという。



式典には公式キャラクターのミャクミャクも登場し、登壇者らによるペイントパフォーマンスで壁画が完成した。ダニエル・ザール館長は挨拶の中で、基礎を壁として再利用するという常識を覆す提案に対して「イエスと言うのには非常に大きな勇気が必要でした」と当時の心境を吐露。同時に、この革新的なプロジェクトが万博のBIEサステナビリティ賞を受賞した喜びを語った。



壁画の制作を手掛けたミューラルアーティストのKAC氏は、ルクセンブルクの文化や動物、ネスタリゾートのアトラクションをモチーフにしつつ、自身のトレードマークである「喜怒哀楽を表現した目玉」を描き込んだと解説。約2週間、朝から晩まで現場で描き続けたという制作秘話を披露した。



万博が掲げたサステナビリティの理念を体現し、新たな命を吹き込まれた「ザ・ループ」。関係者の熱い思いが結集したこの巨大壁画は、ネスタリゾート神戸の新たなシンボルとして、訪れる人々に驚きと感動を提供し続けるだろう。