

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した伊織芽衣





昨年始動したアイドルグループ「GigiL」から伊織芽衣（いおり・めい）ちゃんが、5月25日（月）発売『週刊プレイボーイ23号』のグラビアに初登場！ 昨年発売されたファースト写真集が大胆だと話題になったが、今回も大胆すぎる......！ 惜しげもなく披露してくれたお尻にも要注目！

【写真】伊織芽衣の初登場グラビア

＊ ＊ ＊

【好きな衣装は王道より変形下着です】

――初めての週プレの撮影はどうでしたか？

伊織 念願の週プレさんだったので、緊張していたんですけど、皆さん優しくて楽しい現場でした！ あと、後悔しないように体づくりを頑張りました。

――具体的にはどんなことを？

伊織 撮影の1ヵ月前から筋トレを毎日頑張りました。あとは16時間は食べないようにするとか、食べ物の制限もしました。そのおかげで、真正面から見たときの腹筋がいい感じになったと思います。お尻の大きさもキープできたので安心しました（笑）。

――お気に入りの衣装はありますか？

伊織 変形下着が好きなので、白いハーネスみたいな水着が好きでした。衣装を見せてもらったときに「これ絶対着たいです！」って伝えました。

――今までで一番印象に残った変形下着ってありますか？

伊織 ゲストでほかの方の写真集に出演したときの下着なんですけど、おっぱいが大きくなくてもキレイに盛れる感じで、普通の下着よりも面積が小さかったり、穴が開いてたり......ご想像にお任せします（笑）。

あと衝撃的だったのは、パルフェットさんのベージュのボディースーツです。遠くから見たら何も着ていないように見える衣装でした。

――最近のアイドルグループでの活動はどんな感じですか？

伊織 「GigiL」というアイドルグループに所属していて、今年で結成1年で、今は4人のメンバーで活動してます。やめちゃったメンバーもいるんですけど、この間みんなでBBQしました（笑）。メンバーの仲はいいので、楽しく活動しています。

――目標はありますか？

伊織 大きい会場でのワンマンなどの目標もありますが、目標にしているグループさんたちとツーマンやスリーマンなど同じステージに立ちたいです。

――グラビアでの活動も教えてください。

伊織 去年の11月に写真集を出させていただいて、その後はデジタル写真集をいくつか出しました。撮影会にも半年に1回くらいは出ていて、9月にはパルフェット撮影会があるので、皆さんよかったら来てください！

――グラビアでの目標はありますか？

伊織 個人的にSNSで脱いでるだけだとやっぱり週プレさんとか写真集とかにはたどり着けなくて、ある程度認められないと出られないと思っているので、これからもみんなに知ってもらえる存在になりたいなって思います。

――グラビアを始めたきっかけは？

伊織 知り合いのカメラマンさんにグラビアやろうよと誘っていただいたからです。当時、コロナの真っ最中で実家に戻っていたんですけど、暇だったのでせっかく誘ってもらえたならやってみようかなって。それまで水着の写真とかも一枚も上げたことなかったんですけど（笑）。

撮影してもらったら「細いのにお尻がこれだけ大きいのはグラビアやらないのはもったいないよ！」って言われて、私ってお尻でっかいんだって気がついて（笑）。写真も見たらいい感じだったので、続けてやってみようと。

――それまで自分の魅力に気がつかなかった？

伊織 コロナ前にアイドルのオーディションとかも受けていて、水着の仕事が来たら受けられるかって聞かれたんですけど、受けられるか悩むくらいグラビアは考えたことなかったです。

――自分のグラビアの見どころはどんなところにありますか？

伊織 お尻が大きいのとおなかがキレイって言われることが多いので、そこはぜひチェックしてほしいです！

――最後に読者にひと言！

伊織 SNSはけっこう頻繁に更新しているので、見に来てください！

スタイリング／佐賀愛衣 ヘア&メイク／佐藤ありさ（GiGGLE）

●伊織芽衣（いおり・めい）

3月30日生まれ 身長162cm

特技＝ ごはんをきれいに食べる

趣味 ＝昼寝

○アイドルグループ「GigiL]のメンバーで、担当カラーは赤。精力的なアイドル活動のかたわら、「ミスiD2021」での「女の子のためのグラビア賞」受賞、昨年はファースト写真集『芽色―めいろ―』（KADOKAWA）の発売など、グラビア活躍も注目を集めている。

公式Instagram【@azumei0330】

公式TikTok【@azumei0330】

公式X【@azumei0330nyan】



伊織芽衣デジタル写真集『Cat Nap』 撮影／U−YA 価格／1650円（税込）





撮影／U−YA