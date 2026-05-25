5月23日、タレントのあのが、自身のXで冠バラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）から降板することを宣言した。同番組での発言が物議を醸すあのに、厳しい目が注がれている。

あのをめぐる騒動は、5月18日の同番組の企画で、「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」と聞かれたあのが、鈴木紗理奈の名前を出したことに端を発する。その後、名指しされた鈴木がInstagramのストーリーズで《そういうのってほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う。普通にいじめやん》と激怒し、注目を集めることになったが、番組も窮地に立たされることに。

「テレビ朝日は22日、公式サイトで《番組の不適切な質問および企画上の意図的な演出により、あの様並びに出演者様に不本意な発言を誘導し、かつその発言の精査が不十分なまま放送してしまいました》と、配慮を欠く演出があったことを謝罪しました。しかし、翌日、あのさんは自身のXで以前から企画などについて番組側と意見が衝突していたことを告白。

続けて、《今回の件も直前まで質問を伏せられ、もちろん特定の名前を出してやろう、など事前に用意できるわけもなく、僕含め出演者全員が変な汗をかきながら場を成立させようと答えましたが、その後に発言した『僕の発言にもピーかけてくれないとお相手がかわいそうだから』という言葉も、オンエア上ではカットされていました》と、番組の編集への不満をつづったのです」（スポーツ紙記者）

投稿では、《もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います》と、降板を宣言する言葉も記載されていた。番組内での発言から存続が危ぶまれる事態になったが、Xでは

《今までの状況をXで説明した事は間違っていないと思うんですが、Xで降板を発表するのは、やめた方が良かったと思います》

《テレ朝の幹部でも無い癖に何様ですか？》

《全部番組になすりつけて逃亡した感ある》

など、あのの行動に厳しい声があがっている。

「テレビ朝日は、23日の『サンケイスポーツ』の取材に対し、《現在、あのさんの事務所と話し合いをしております》とコメントしています。

一連の騒動を受け、あのさんの事務所と局側で協議していたようですが、その最中、あのさんが一方的に番組を降りることを宣言したのです。まだ最終的な決定がなされる前の降板宣言から、スポンサーや関係各所に対する配慮が足りない印象を受ける人もいたようです。

また、あのさんは21日のXでは《惡の華の前にこっちもみんな見てね〜》と、問題となった『あのちゃんねる』放送回のスクリーンショットを投稿しています。本人自ら騒動を拡散するような動きを見せていたにもかかわらず、一転して番組を問題視する声明を出したことから、“わがまま” な印象を与えてしまったようです」（芸能記者）

『あのちゃんねる』は、2020年にスタート。飄々としたキャラクターのあのが食レポなどさまざまなバラエティ企画に挑戦する内容で人気を博したが、最近は番組内での振る舞いに疑問を持たれることもあったという。

「5月4日、Snow Manの宮舘涼太さんをゲストに招き、平野レミさんに教わりながら、あのさんがスタミナ料理を作る企画『あのレミキッチン』が放送されました。

肉の代わりにアジを使った『アジ餃子』を作ることになり、あのさんがアジの骨抜きを担当しました。しかし、細かい作業が続き、あのさんは大きくため息をつき、『なんか面倒くさい』と愚痴をこぼしたのです。

平野さんが気を使って、宮舘さんに骨抜きをまかせることになったのですが、宮舘さんは『その（作業を変わる）理由が面倒くさいだけじゃできねーよ』と、まかされた作業を投げ出すあのさんを注意していました。

カメラが回っていてもマイペースな言動を繰り返すあのさんに対し、番組公式Instagramのコメント欄でも、《態度悪すぎない？》と厳しい声があがっていたのです。

相手が大御所や先輩であっても、自由気ままに振る舞うのはあのさんの持ち味でもありますが、今回の件もあり、“わがまま気質” に疑問を持たれています」（同前）

タレント、歌手、女優として、仕事が途切れないあの。今回の騒動は、少なからずタレントとしてのイメージに影を落としそうだ。