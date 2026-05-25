毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週はG-SHOCKの5600シリーズです。

G-SHOCKのアイコン的なモデルである角形ベゼルの5600シリーズ。近年のモデルでは心拍数やワークアウトの計測がスマホアプリと連携されている。さらに各種通知機能などもあり、ほぼほぼスマートウオッチと言っても過言でないほど機能が大充実。

そして、もうひとつ注目の機能が駆動方式だ。蛍光灯でも充電ができる「タフソーラー」。ソーラーとUSB充電の併用タイプの「ソーラーアシスト充電」などの駆動方式が登場。電池交換の頻度も少なく、ノーメンテでガシガシ使えますよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【スポーツに最適なスケルトン仕様！】

G-SHOCK G-LIDE GBX-H5600-2JR

カシオ計算機／4万4000円

角形のベゼルがデザインの象徴となっている5600シリーズ。新モデルはベゼルとケース部分に再ブーム中のクリアスケルトン素材を採用。

本体背面に光学式センサーと加速度センサーを搭載し、心拍数や血中酸素レベルの計測、各種ワークアウトの計測も可能。電話やメールの通知機能も搭載され、実質スマートウオッチとして活用できる！

【クロスバンド採用で装着感抜群！】

G-SHOCK DW-5600MNCシリーズ

カシオ計算機／各1万9800円

ストレッチ性の高いポリエステル素材のクロスバンド、磁石と機械的ロック機構を組み合わせたFIDLOCK製マグネットバックルを採用。開閉のしやすいバックルで、腕だけでなくバックパックなどに装着するのも大アリです！

【心拍計測に対応したステンレスモデル！】

G-SHOCK G-SQUAD GM-H5600シリーズ

カシオ計算機／各5万1700円

ゴールドとシルバーの2色がラインナップされるケースと角形ベゼル部分にステンレススチールを採用。心拍数や血中酸素レベル、各種ワークアウトの計測といったスマートウオッチ的な機能も搭載。

バッテリーはUSB充電、そしてソーラーアシスト充電が採用され、充電残量が少なくなっても時刻表示はソーラー充電のみで補えるのも特徴です！

【タフソーラーのクロスバンド！】

G-SHOCK GW-BX5600CBG-2JR

カシオ計算機／3万5200円

本製品の開発テーマは「環境」。本体の樹脂パーツには再生可能なバイオマスプラスチックを採用し、水面をイメージしたクロスバンドは使用済みの廃漁網を原材料に使用。視認性に優れたMIP液晶、蛍光灯でも発電できるタフソーラー機能を搭載です！

取材・文／直井裕太