

なすなかにしの中西茂樹さんがキン肉マン超人募集漫談を繰り広げる！





今回、なすなかにし中西茂樹さんが考案したのはサブミッションの達人である"挟む系超人"。しかも、中西さんが得意とする「超人オリンピックでそこそこな活躍します」という超人を解説してもらいます！

超人リストVol.53 クリップマン

身長：220cm 体重：165kg 超人強度：60万パワー 出身：イギリス

――こちら、何をモチーフにした超人なんでしょうか？

中西 クリップをモチーフにした超人「クリップマン」です。私の『キン肉マン』ファンとしての原点は、やはり超人オリンピックなんですよ。ここで"そこそこ活躍する超人"は、腕時計やタイルなど身近な物をモチーフにするのが基本。なので、学校や職場で身近にある各種クリップをモチーフにしてみました。

――クリップマンはどんなフェイバリットを？

中西 とにかく相手を挾みます。頭部、両腕、そしてボディーがクリップとなっているので、相手がどんな攻撃をしかけてきても挟むことが可能です。例えば、ウォーズマンがクリップマンの頭部にスクリュー・ドライバーを仕掛けても、ベアクローごと腕をクリップで挾み、そのまま地面に叩きつけます。

また、クリップを使って相手に関節技を極めることも可能。超人界を代表するサブミッションの達人でもあります。

――これ、両腕部分のクリップは細くて不安な感じもありますけど？

中西 両腕部分のクリップは変形することでき、棒状になり相手を叩く、刺す、そして結束することも可能です。前身のクリップを使い最大５人までホールドすることができる強豪超人です！

カテゴリー的には残虐超人ですが、同じ挟む系超人の「ジャンクマンと師弟関係なのでは？」と超人文春にスクープされたことがあります。



ロビンのヨロイを破壊するほど強力な挾み攻撃のできるジャンクマン。彼と師弟関係説のある超人が登場です！





――もはや、超人オリンピックのにぎやかしレベルじゃない実力者！ でも、超人強度60万パワーというのは強豪超人としては物足りないパワーでは？

中西 ここから進化して、パワーがどんどん向上するタイプの超人です。このように、のびしろがあれば"一回登場しておしまい"ってことがないんですよ。なので、クリップマンが300万パワーぐらいになったときには、グッズ化も確定するでしょう。これ、ホビーメーカーさんが玩具だけでなく、文具化でも動きますよ！

――とりあえず、グッズ化は置いときまして、クリップマンに弱点はあるのでしょうか？

中西 鉄だから錆びるんですよ。テリーマンやミートくんぐらい頭のいい超人がいると、「王子、クリップマンにおしっこをかけてください！」とアシストして試合を逆転されてしまうんです。

――それ、ガチファイトとコミカルが融合したキン肉マンの王道展開じゃないですか！

中西 はい。私、ゆでたまご先生を超えてしまったんじゃないかと思ってます。もう、３人目のゆでたまごです。

――読者全員が３人目のゆでたまごですから！

●中西茂樹（NAKANISHI SHIGEKI）

1977年生まれ、大阪府出身。那須晃行とのお笑いコンビ・なすなかにしのボケ担当。ロケの達人としてブレイク中のなすなかにし中西茂樹さんも『キン肉マン』大好き芸人。なすなかにし中西茂樹X、なすなかにし那須晃行X、なすなかにしマネージャーX、なすなかにし中西茂樹さんInstagram、なすなかにし那須晃行さんInstagram、なすなかにしマネージャーInstagram、YouTube「なすなかの日常」

なすなかにし中西茂樹氏考案超人「クリップマン」

超人イラスト／なすなかにし中西茂樹 構成／直井裕太 撮影／鈴木大喜 ©ゆでたまご／集英社