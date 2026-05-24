【SHOW-WA青山隼の果てしない延長戦】『ぽかぽか』で2年3ヶ月共演していたハライチ・澤部佑と語り合う〈前編〉



連載【果てしない延長戦】第4回

元Jリーガーで、現在は秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバーとして活躍する青山隼の連載「果てしない延長戦」。現役時代の先輩や戦友をはじめ、各界で活躍する方をゲストに招き、「人生の転機」や「次への挑戦」をテーマに熱く語り合う。

今回のゲストは、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で神田愛花さん、相方の岩井勇気さんと共にMCを務める、ハライチ・澤部佑さん。前編では、『ぽかぽか』での出会いから番組卒業まで、プライベートでの会食裏話についても語ってもらった。

【写真】一流の“負け顔”を褒められた青山

【『ぽかぽか』で出会ったSHOW-WAの第一印象】

――放送中の『ぽかぽか』でMCを務める澤部さんと、今年3月末に番組を卒業したSHOW-WAの青山さん。2024年1月から2年3ヶ月、共演されていたお二人です。

澤部 SHOW-WAとMATSURIが番組を卒業して、まさかこんなに早く話せる機会があるとは思わなかった（笑）。出会いは『ぽかぽか』ですけど、僕はサッカーも見るので共演する前から青山さんのことは知っていましたよ。

青山 本当ですか!? まさか知っていただいていたとは......！

澤部 「元Jリーガーの青山隼です」と紹介されて、おおおー！みたいな。驚きはありましたけど、30代で「夢をあきらめるな！オーディション」に挑戦してまた次のステージを目指そうという覚悟は刺さるものがありましたね。

青山 うれしいです。当時はテレビに出たことがほとんどなくて、SHOW-WAになってから画面越しに見ていた方々が近くにいる世界が始まったので、夢のようでした。ちなみに、僕らの第一印象はどうでしたか？

澤部 最初はキャラがわからないし、なにより新人グループだけど若くない。みんな30代オーバーだから、最初はどういじったらいいのか困りましたね。おじさんってプライドがあるじゃないですか。しかも経歴がJリーガー、料理研究家、大手企業の営業マンと、ちゃんと職をこなしてきたおじさんたちだから。プライドを傷つけないようにしないとなって。



青山 そうなりますよね。一年目は屋外での生歌唱だけだったので、スタジオにいる方とは直接お話しさせていただく機会がほとんどなくて。朝のエレベーターで「今日もよろしくお願いします」と挨拶を交わすくらいでした。

澤部 だけど生歌唱の前にスタジオとの絡みがあってね。俺が最初にいじり出したのは、やっぱり青山さんでした。元Jリーガーという肩書きもキャッチーだし、ひと懐っこさと、とんちんかんなことばかり言うアホさがちょうど良かった（笑）。しかもすごいのは、いじったあとの"負け顔"のうまさ！ パンサーの尾形さんクラスというか、一流の"負け顔"を持っているでしょ。あれは、どこで手に入れたんですか？

青山 あれは......サッカーの現役時代からですかね。とっさに出ちゃう表情というか、監督とか先輩から「なんだ、その顔は！」ってよく言われていました。試合前とか生放送で緊張したり怒られたりすると顔がひきつって、自然とできちゃったというか......。

澤部 できちゃったんだ（笑）。

――澤部さんが何か言うと"負け顔"になるみたいな掛け合いは、Ruby(SHOW-WAファンの呼称)の皆さんも楽しみにされていたと思います。

青山 それなら良かったです。こちらとしても、あの顔に頼っていた時期はありましたからね。

【初めての食事会で悩み相談】

――お二人の距離がグッと縮まったきっかけはなんだったんですか？

澤部 それがね......まだないんですよね（笑）。

青山 ええー！ ご飯連れて行ってくれたじゃないですか！ 番組内では何度かお願いしていて、卒業が決まった頃に「本当にご飯行きたいです」と直談判したら、おしゃれな高級ステーキ店に連れて行ってくださって。

澤部 SHOW-WAの3人と行ったんですけど、青山とまさきち（塩田将己）は「こんなお店来たことないです！ やばいっすね！」と大はしゃぎでした。だけど、しんちゃん（寺田真二郎）は「僕、ここはランチで来たことありますよ」みたいな。なんだこいつ、かわいくない！って（笑）。いい店予約したのに「料理研究家としては来ますよね」とか言ってなかった？

青山 言ってました（笑）。澤部さんが「ペアリング」って注文したとき、僕とまさきは何のことかわからなかったんですよね。リーダー（寺田）に「料理に合わせたワインがくるんだよ」と教わって、僕らも急いで「ペアリング！」って（笑）。

澤部 まさきちは一番驚いていたね。「なんですか！ それ！？」って（笑）。



――食事会ではどういうお話をされたんですか？

澤部 まあ、下ネタですね（笑）。男子中高生みたいな感じです。だけど、俺たちがキャッキャしているのに、しんちゃんだけは下ネタも言わず大人でしたね。番組では噛みが多くてちょっと頼りないイメージだったんですけど、プライベートではめちゃくちゃしっかりされていて。

青山 年齢的にも大人というか、リーダーが「僕、澤部さんより年上なんですよ」って（笑）。

澤部 そうそう、年上だった（笑）。もちろん、下ネタだけじゃなくて、マジメな話もしましたよね。まだ武道館公演が発表される前だったので、SHOW-WAは武道館を目標にしているけど実現できるかどうかって悩みをね。

青山 ちょうど2ndツアーが始まって、会場が前より大きくなったもののお客さんが本当に入るかわからなくて。年明け早々から武道館に行くと宣言したのにこのままで大丈夫なのか、1ヶ月後に番組卒業を控えていたので、平日の『ぽかぽか』がなくなったら僕らはどうなるんだろうという不安がみんなあったと思います。

澤部 たぶん、その不安な気持ちの反動でしょうね。彼らが下ネタを解放しちゃったのは（笑）。あとは、生歌唱のトークも悩んでいたよね。一年目は何も決めずに本番でグダグダだったけど、何が起こるかわからない楽しさがあったよねって。

青山 生放送でしゃべれなさすぎた結果、ここは誰が話すとか決め打ちでやるようになって。そうすると変にルールを守りすぎちゃうから、自由な部分とのバランスが難しくて。結局、何も克服できずに卒業してしまったんですけど......。

澤部 何も克服できず（笑）。だけど、ちゃんと悩みながら頑張っていたんだってことは伝わりましたよ。



【雨の中、涙の卒業ライブ】

――今年3月31日、SHOW-WAとMATSURIは『ぽかぽか』を卒業。前日の番組放送後から24時間生配信が行われ、フィナーレは雨の中での生歌唱となりました。

澤部 ドラマチックでしたね。お客さんの歓声もすごかったし、パフォーマンスに気持ちが入りまくっていて感動しました。小杉さん（ブラックマヨネーズ）だけは雨で髪型が乱れて集中できなかったみたいだけど（笑）。

青山 スタジオの皆さんもレインコートを着て外に出てきてくださって、もう泣いちゃいますよね。最初はお客さん17人から始まった生歌唱に、卒業前とかは3000人以上集まってくださった日もあって。『ぽかぽか』で過ごした2年3ヶ月は、僕らの青春でした。

澤部 17人のときは「これ、どうすんだよ！」って思ったけどね（笑）。最後、SHOW-WAとMATSURIのファンの方たちに「卒業してもちゃんと『ぽかぽか』見てくださいよ」って言ったら、「見るよー！ 当たり前でしょ！」って返してくれて。あたたかい人たちだよなぁ。

――卒業の日、澤部さんも泣いてしまう場面はありましたか？

澤部 24時間配信をちょこちょこ見ていたんですけど、これまでを追ったVTRが流れたときはグッとくる瞬間がありました。あとは番組放送前のSHOW-WA『君の王子様』1時間ノック。みんなハイになりながらパフォーマンスする姿を見て成長を感じましたし、胸が熱くなりましたね。

青山 見ていただけていたんですね......！ 番組を通して、僕らは少しでも成長できましたか？

澤部 卒業ライブを間近で見て、パッションの出し方に成長を感じました。バラエティもパフォーマンスも一緒で、結局は自分をさらけ出す"解放"だと思うんです。自分の持っているものをいかにお届けできるか。それができるようになったのは成長ですよね。

青山 ありがとうございます！



――卒業ライブでもそうでしたけど、SHOW-WAの歌唱中に澤部さんが入れる「あおやまー！」コールも愛を感じます。

澤部 いや、あれは青山にというか、Rubyに向けて言っているので。だって、Rubyが喜んでくれるから。

青山 え!? 僕のためじゃないんですか？（笑） でも以前、元日の番組『新春！爆笑ヒットパレード2025』にSHOW-WA＆MATSURIで出させていただいて。スタジオに澤部さんと岩井さんもいらっしゃって、僕らが『君の王子様』を歌ったときにコールをくださったのは心強かったです。

澤部 あれは勇気がいったよ。周りの芸人は誰もSHOW-WAを知らないって空気の中で、岩井と「俺たちが背負ってお届けしなきゃ」って使命感だったから。みんなポカンとしてたけどね（笑）。でも、令和ロマンのくるまが「なんか耳に残りますね」とか言ってくれた気がするなぁ。

青山 嬉しいです！ 澤部さん、これからもどうぞよろしくお願いします！

澤部 Rubyが喜んでくれるならね、なんでもしますよ。Rubyのためにこれからも「あおやまー！」って言い続けます！



■澤部佑(さわべ ゆう)

1986年5月19日生まれ 埼玉県出身

◯お笑いコンビ「ハライチ」のツッコミ担当。2006年に幼馴染の岩井とコンビを結成。現在は『ぽかぽか』（フジテレビ系）のほか、『日曜日の初耳学』（TBS系）、『バスケ☆FIVE〜日本バスケ応援宣言〜』（テレビ朝日系）などにレギュラー出演中。ラジオ『ハライチのターン』（TBSラジオ）10周年、コンビ結成20周年を記念して、10月3日(土)のZepp Fukuokaをはじめ全国にてZeppツアーを開催予定。

■青山隼（あおやま じゅん）

1988年1月3日生まれ 宮城県出身

◯2006年にプロデビュー。U-20日本代表経験を持ち、Jリーガーとして名古屋グランパス、セレッソ大阪、徳島ヴォルティス、浦和レッズでプレーし、2015年に現役引退。その後は、俳優として舞台やドラマ等に出演。現在は、秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバーとして活動中。ラジオ『SHOW-WA寺田＆青山の青春時代を取り戻せ！』（CBC、毎週日曜22:00〜）レギュラー出演中。2026年10月1日(木)にはSHOW-WAとして初となる日本武道館での公演が決定！

公式X【@jun_aoyama1988】

公式Instagram【@jun_aoyama_show-wa】

取材・文／釣本知子 撮影／上村透生