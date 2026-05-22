グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、前年度の活躍より最も輝いたグラドルたちを新人・ベテラン・総合の3部門をランキング形式で発表する毎年恒例企画、「北川昌弘が独断と偏見で選ぶ『グラビアありがたき大賞』を2026年も開催！

最後は新人部門・ベテラン部門に続いて、最も印象に残ったグラドルを紹介する【総合部門】をお届け！

【画像】印象的だったグラドル10名

【10位】

☆"魔性系"や"フェチ要素"などで異彩を放って業界をリードする注目グラドル！



6thDVD『レンタルかのじょ（仮）』(スパイスビジュアル:5月28日発売) イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年6月22日）





●村雨芙美（むらさめ・ふみ）

2000年7月11 日生まれ 東京都出身 T155cm B 89 W 59 H 93

推薦コメント：デビュー当初は黒髪ロングの"魔性系グラドル"として注目を浴びていました。『仮想vsエロスpart2 』での擬似舌は衝撃的。リアル擬似舌は村雨サンのアイデアで、マジックグッズとして通販サイト等で売っているらしいです。かなりフェチ要素などに研究熱心かと。個人的には今のイメージDVD界をエロさを含めてリードしていると感じます。DVDで共演もしている夏佳しおサンとは、マンガの趣味でも交流があり、夏佳しおサンのリリイベに参加したこともあるようです。

【9位】

☆ライブアイドルとして多忙そうですが、イメージDVDも頑張って欲しい



7thDVD『忘れられないナツ』(竹書房:5月23日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年6月1日）





●朝野ナツ（あさの・なつ）

2002年8月5日生 愛知県 T163cm B98 W75 H100

推薦コメント：デビュー当初は、童顔巨乳系の王道グラドル感が強かったです。その後はライブアイドルとしても"イイトコドリ"や"みんなtoお友だち"等で活躍。ふわムチIカップグラドルとライブアイドルの両立が見事。ステージ上の笑顔も抜群です。体型もかなり変化してきたかも。2025年は1作品のリリースでしたが、イベントは実質完売。その後の2026年に発売した8thDVDも完売でした。

【8位】

☆90cmJcup＋W55cmの2次元くびれボディは威力抜群でメガネ着用も素敵



11thDVD『いおはやっぱりイイオンナ』(アイドルワン:8月10日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年9月23日）





●伊織いお（いおり・いお）

1998年8月13日生 神奈川県 T151cm B90 W55 H90

推薦コメント：90cmJcup＋W55cmの2次元くびれボディ 、1年半ぶりのイメージDVDリリースでしたが、イベントは堂々の完売でした。彼との沖縄旅行の設定で、手ブラシーン（表紙）などのサービスもあります。個人的には赤の整備士姿からの展開が素敵でした。SNSではメガネ着用の写真が多くて、うれしいのですが。活動のメインは撮影会なのだろうか。もっと派手にグラビア展開をして欲しい気がしますが。イメージDVDの次回作も期待しております。

【7位】

☆グラドルとライブアイドルの二刀流で改名復帰、そしてイベントは見事連続完売！



1stDVD『月花めもりはじめてます』(プライマー/ラインC:4月10日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年4月20日）





●月花めもり（つきはな・めもり）

2002年9月14日 東京都 T161cm B95 W62 H90

推薦コメント：2024年5月より月花めもりとして活動。アイドルグループ"ゆえない"のメンバーでもあり、グラドルとライブアイドルの二刀流。旧芸名の時代もイメージDVDを2022年から23年に5作品リリースと大活躍していたので、新人扱いはできないですね。2025年は改名後にイメージDVD2作品をリリースして、どちらも見事完売でした。

【6位】

☆元ライブアイドルの"あざとかわいいくびれ天使"はグラドルと特撮ヒロインの二刀流！



7thBDDVD『ことりのイタズラに振り回されたい』(Aircontrol:3月26日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年4月13日）





●風愛ことり（かざめ・ことり）

1997年3月23日生まれ 大阪府 T156cm B89 W57 H88

推薦コメント：キャッチフレーズは"あざとかわいいくびれ天使"。可愛さもクビレも抜群です。アイドルグループ"COLOR'z"元メンバー。ZENピクチャーズの特撮DVDでも活躍していて、2025年は『女怪盗NIGHT CAT'S』（25年4月発売）、『退魔巫女戦騎トリプルランサーNEXT 魔女ヨミの憑き』（25年6月発売）の2作品をリリース。ここのところ、どちらも新作情報がないみたいなのですが。撮影会などグラビア活動は継続しているようなので、次回作を期待してます。

【5位】

☆抜群過ぎるスタイルでグラビアと"あまいものつめあわせ"青色担当の二刀流！



12thDVD『ヤンチャな同級生』(Aircontrol:8月26日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館 （2025年9月6日）





●篠見星奈（しのみ・せいな）

1999年9月1日生 北海道 T165 B95 W64 H 90

推薦コメント：22年よりイメージDVDをリリース。23年より、ちとせよしの等がメンバーの"あまいものつめあわせ"に参加して青色担当。25年は前年発売のDVDを含めリリイベは2回、リリースは12thDVD『ヤンチャな同級生』1作品でした。こちらは彼女の夢回想による学園ストーリーの模様。制服はもちろん、体操着、スクール水着風のハイレグ競泳水着など見どころたっぷり。グラビア映えする迫力水着が堪能できて、イベントも完売でした。次回作も発表されて、今後も年1作くらいのペースで、イメージDVDをリリースしてくれそうかな。

【4位】

☆バストもヒップも100cm超の高身長グラビア最強ボディの関西弁癒し系グラドル！



2nd写真集『まいぺーす。』(徳間書店:3月26日発売)イベント@秋葉原・書泉・ブックタワー（2025年4月6日）





●原つむぎ（はら・つむぎ）

1998年1月6日生 兵庫県 T170 B101cm W64 H100

推薦コメント：バストもヒップも100cm超の高身長グラビア最強ボディ。軟乳Iカップの関西弁癒し系グラドル。25年は2nd写真集連動作を含めイメージDVD3作品リリースでリリイベは2回（もう1回は2026年開催）。ドラマでは『天久鷹央の推理カルテ』で病院の受付の小野寺真由役で出演してました。東坂みゆと"爆乳パンチ"というコンビを組んで、2025年はM-1の1回戦突破。「だっちゅーの」の"パイレーツ"を超えられるか？テレビは水着で出るのも大変な時代ですが、配信系ならなんとかなる？と思ってネットで動画を検索したが見つからず......。『ガキの使いやあらへんで！』の【山-1グランプリ】には出たらしい。

【3位】

☆軽トラ女子としても話題の茶髪爆乳ミラクル・グラマーは圧倒的な存在感！



3rdDVD『ミルキー・グラマー』(竹書房:8月29日発売)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年9月13日）





●三田悠貴（みた・ゆうき）

1998年5月7日生 岐阜県 T156cm B96(G) W59 H88

推薦コメント：茶髪爆乳で圧倒的な存在感の注目グラドル。2025年はイメージDVD3作品をリリースしてイベントでも完売を記録。2026年カレンダーもリリースしております。さらに〈R・I・P GIRLS 2025写真集〉『湯けむり にゅうよく旅』（ワニブックス：2025年10月10日発売）では、橋本梨菜、葉月あや、堀みなみ、山田あいとともに出演しています。（1stソロ写真集は2024年12月に発売済）愛車は祖父譲りの軽トラで『道との遭遇』（CBCテレビ）では軽トラ女子として活躍中。【三田悠貴の軽トラ旅】としてYouTubeでも配信中。「DVDメーカーが選ぶ グラビア・オブ・ザ・イヤー2025!!」ではミラクル・グラマー賞を受賞しています。彼女のための特別な賞のような気がします。

【2位】

☆グラビアもライブもフルスロットルな超人気"令和の即完グラドル"！



22nd『Newtopia』（エスデジタル:25年5月30日発売）@ソフマップAKIBAアミューズメント館（2025年6月8日）





●ちとせよしの

2000年1月8日生 佐賀県 T158cm B95 W65 H98

推薦コメント：相変わらず、グラドルもライブアイドルもフルスロットルの活躍ぶりです。2025年グラドルとしてはイメージDVDを3作品リリースでイベントはいずれも告知直後に即完売。さらに2ndトレーディングカードに4th写真集もリリースしました。一方、ライブアイドルとしても"あまいものつめあわせ"ピンク色担当で活躍。さらにソロ曲リリース、ソロライブも開催しています。YouTubeも【よしのんチャンネル】で配信。そして「DVDメーカーが選ぶ グラビア・オブ・ザ・イヤー2025!!」では週プレ賞を受賞しております。

【1位】

☆グラビア以外に興味なし、貴重な弱冠20歳の超人気フレッシュグラドル！



5thDVD『初恋宣言』(アイドルワン:1月10日発売) イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2025年1月26日)





●入間ゆい（いるま・ゆい）

2005年7月12日生 埼玉県 T153cm B86 W57 H88

推薦コメント：グラドルとしての活動がさすがにすごい。2025年のイメージDVDは4作品。さらにトレーディングカード、フォトブック、カレンダーも発売。加えて雑誌『Cream』の表紙を年間3回。アイドルワン25周年のイメージガールにも星名美津紀、桐山瑠衣に加えて参加など。

さらにポイントは25年で20歳の若さ、フレッシュさ。24年の年末に"アキバMC会 Presentsイメージ忘年会"で『Cream』副編集長の立場で参加していた西永彩奈サンから"イメージ業界の先は明るいで賞"を授与されています。

若い新たなグラドルファンを獲得してくれる期待が高い。かつて、1990年代の"アイドル冬の時代"を終われせたのが、当時10代なかばだった雛形あきこのグラビア活動で、当時、アイドルに興味がなかった中高生男子を一気に振り返らせました。

もう一点、気になる点は、グラビア活動以外にはあまり興味がないこと。イメージDVDや撮影会には積極的で後輩の面倒見もいいですが。それ以外のタレント活動、演技、ライブアイドルには興味はなくて「家で寝ていたい」という貴重な方でもあります。変化するかもしれないけど。「グラビア・オブ・ザ・イヤー2025!!」でも堂々のグランプリでした。

⇒見事総合部門で1位に輝いた入間ゆいさんに受賞記念直撃インタビュー！「 令和ナンバーワン"妹系グラドル"・入間ゆい『もしかして、応援してくれてる人が増えてる!?』」

取材・文・撮影／北川昌弘