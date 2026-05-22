栃木・上三川町、強盗殺人事件【元刑事が解説】スピード逮捕を招いた「裏切り」の連鎖、強盗グループのずさんな実態。
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治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が、YouTubeチャンネル「元警視庁刑事・小比類巻文隆【最後の取調室】」で、「栃木・上三川、16歳集団バール強殺【元刑事が解説】スピード逮捕に至った、裏切りの伏線と稚拙、ずさんさ」と題した動画を公開した。動画では、栃木県上三川町で発生した強盗殺人事件について、実行役と指示役が短期間で一網打尽にされた背景にある、犯行グループの「稚拙さ」と「ずさんさ」を元警視庁刑事の視点で解説している。
事件は5月14日、被害者宅に16歳の少年4人が押し入る形で発生した。小比類巻氏によると、事件前の4月から被害者の親族宅での窃盗や、周辺での不審車両の目撃が相次いでいたという。事件発生後、警察は現場付近で高校生を逮捕したのを皮切りに、16日までに実行役の少年4人を相次いで逮捕。さらに17日には、指示役とみられる28歳の男と25歳の妻を逮捕した。指示役の男は羽田空港から海外へ高飛びしようとしていたところを確保されている。
小比類巻氏は、このスピード逮捕の要因として犯行グループの稚拙さを指摘する。実行役4人のうち、2人を現場に置き去りにして逃走した点について、「仲間を裏切る行為」であると断言。「置き去りにされた人間が警察に逮捕された場合、当然その本人たちも置き去りにされたという意識があるわけですから、仲間をかばおうという気にはなれない」と述べ、プロの犯罪集団に見られるような団結心が全くない、横のつながりが薄い寄せ集めの集団であったと推測している。
また、指示役のずさんさについても言及した。逃走用に実行役へ貸し与えた車は、指示役自身が普段から使用し、過去に駐車違反まで犯していたものだった。これに対し、「自分が駐車違反をおかして警察に取り扱われた車を強盗に使う、なんて頭が悪いんだろう」と呆れた様子で語っている。
本動画を通じ、世間を騒がせた凶悪事件の裏側には、素人同然のグループによる無計画で身勝手な行動があったことが浮き彫りとなった。
事件は5月14日、被害者宅に16歳の少年4人が押し入る形で発生した。小比類巻氏によると、事件前の4月から被害者の親族宅での窃盗や、周辺での不審車両の目撃が相次いでいたという。事件発生後、警察は現場付近で高校生を逮捕したのを皮切りに、16日までに実行役の少年4人を相次いで逮捕。さらに17日には、指示役とみられる28歳の男と25歳の妻を逮捕した。指示役の男は羽田空港から海外へ高飛びしようとしていたところを確保されている。
小比類巻氏は、このスピード逮捕の要因として犯行グループの稚拙さを指摘する。実行役4人のうち、2人を現場に置き去りにして逃走した点について、「仲間を裏切る行為」であると断言。「置き去りにされた人間が警察に逮捕された場合、当然その本人たちも置き去りにされたという意識があるわけですから、仲間をかばおうという気にはなれない」と述べ、プロの犯罪集団に見られるような団結心が全くない、横のつながりが薄い寄せ集めの集団であったと推測している。
また、指示役のずさんさについても言及した。逃走用に実行役へ貸し与えた車は、指示役自身が普段から使用し、過去に駐車違反まで犯していたものだった。これに対し、「自分が駐車違反をおかして警察に取り扱われた車を強盗に使う、なんて頭が悪いんだろう」と呆れた様子で語っている。
本動画を通じ、世間を騒がせた凶悪事件の裏側には、素人同然のグループによる無計画で身勝手な行動があったことが浮き彫りとなった。
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。