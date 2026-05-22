事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が22日までにXを更新。番組で「嫌いな芸能人」を言わす風潮に苦言を呈した。

女優でタレントの鈴木紗理奈（48）が自身のインスタグラムのストーリーズを通じ、番組で「嫌いな芸能人」として自分の名前を出されたことへの不快感をあらわにしていた。「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は?という質問で普通に鈴木紗理奈、と あるタレントさんに私の名前出されてた」と前置きした上で「そんな当たり屋みたいな事されて それ勝手に放送されて そういうのって面白いの? 普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからんし、それそのまま放送するスタッフも意味わからん そういうのってほんまに信頼関係がある相手とのプロレスの時やと私は思う。普通にいじめやん」と訴えていた。

猪狩は「鈴木さんの言う通りで、芸能人がその場にいない人に対して『嫌いな芸能人』なんて言う必要ないですよね。X上で喧嘩して罵り合ってインプ稼いでる人たちと一緒のレベルだと思います」と書き出した。

「これを企画するスタッフ、これに乗るタレント共々自分を見直すべきだと思います。もっと自分の仕事にプライドを持って『人の悪口を言って面白くしよう、視聴率取ろう、ニュースにしよう』なんて発想やめてほしいです」と苦言を呈した上で「悪口を言わないと笑いを取れないなら辞めてください」と投げかけた。

鈴木によると、当該タレントは「だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と告白。その後の投稿では、「せめてピー入れろよテレビ…」と寄せられたコメントを貼り付け、「ほんまやで 公共の電波でそんなこと流すな」と同調。「何歳のスタッフか知らんけど おかんか嫁に怒られろ！」と憤り、「はーーキレたら元気出た！！」と笑顔の写真もアップ。「名指しで言ってきたタレントさんへ」と当該人物に向け、「私のこと嫌いで結構やけど そういうのおもんないし、あんたが損するで」と忠告。

続けて「こちらに伝えもせず おもんない文句たれ流したスタッフさんへ」と当該番組のスタッフに向け、「愛のある笑い作らな国民的な番組は作られへんで。めちゃイケのDVD貸してあげるわ。文句言わせておもろい、とか次元の低いことやめ、テレビがなめられるで」とつづっていた。