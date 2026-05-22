Kリーグはリーグランキングでアジア3位を維持

AFCチャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）では、サウジアラビア1部アル・アハリ・サウジが連覇を成し遂げて、日本勢は昨季の川崎フロンターレと今季のFC町田ゼルビアが2季連続の決勝進出を果たした。

またAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）では、ガンバ大阪がサウジアラビア1部アル・ナスルを破って初代王者となっている。こうした状況を受け、韓国メディア「Star News」は、「サウジアラビアと日本と格差が広がった」と報じている。

「Star News」は、「韓国のプロサッカーリーグであるKリーグは、アジアサッカー連盟（AFC）のリーグランキングでアジア3位を維持した。しかし、1位のサウジアラビア、2位の日本との差は、昨シーズンよりも拡大した」と、報じた。

AFCが5月19日に発表した2025-26シーズンの大会成績が反映されたランキングでは、2017シーズンからの8シーズンが集計されている。Kリーグは2025-26シーズンに14.333ポイントを加算して、合計87.334ポイントとなった。

これに対してサウジアラビアは今季だけで31.1ポイントを加算して、総合では132.45ポイント。日本は30.375点を加えて、総得点は120.41ポイントとなっている。さらに今シーズンはKリーグよりも多くポイントを上積みした国として、UAE（19.55ポイント）、オーストラリア（17.667ポイント）、タイ（16.208ポイント）、イラン（16.102ポイント）、カタール（15.896ポイント）、シンガポール（14.5ポイント）の6カ国があるとして「過去の成績が反映されたおかげで、Kリーグはアジア3位の座を維持したが、サウジアラビア、日本との差は拡大して、他国からの猛追を受けている」と、危機感を募らせている。（FOOTBALL ZONE編集部）