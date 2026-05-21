【スコスコ事件簿 我が家は今日もネコ中心に回っている】 5月21日 発売 価格：1,760円

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KADOKAWAは、コミックエッセイ「スコスコ事件簿 我が家は今日もネコ中心に回っている」を5月21日に発売した。価格は1,760円。

本書は、YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」を原作とし、山麦まくら氏がマンガを担当したコミックエッセイ。同チャンネルは、垂れ耳スコティッシュフォールド（父）「ぽこ太郎」・立ち耳スコティッシュフォールド（息子）「うま次郎」・新参者ラガマフィン（血縁関係なし）「しろがね丸」3匹の愛猫をメインに、日常を発信している。

今回、動画で親しまれてきた世界観をコミックとして再構築。ネコたちが巻き起こす様々な“事件”に、飼い主は振り回されながらも、「かわいいからぜんぶ許せる」と感じてしまう、そんなネコ愛と日常のクスッと笑えるエピソードが収録されている。

中面紹介

収録内容

【運命の出会い】【赤ちゃん見守り係】【ぽこ太郎の嫉妬】

第1章 我が家にスコがやってきた日

● 運命の出会い

● 水の研究

● 去勢後のしょんぼり事件!? ……etc.

第2章 妊婦とネコ

● 妊娠中のエピソード

● 赤ちゃん見守り係

● ぽこ太郎の嫉妬 ……etc.

第3章 とんでもにゃい事件発生

● 三男、しろがね丸

● ぽこ太郎のリアル招き猫

● ネコにベッドを取られたので今夜もリビングで寝ます ……etc.

第4章 ネコ同士の関係性

● 父に遠慮するうま次郎

● うま次郎の兄弟・ポコJの話

● しろがね丸 vs べビィちゃん ……etc.

第5章 ネコと暮らして変わった価値観

● ネコファーストYouTube

● ネコに鍛えられた家

● 我が家は今日もネコファーストで、それが幸せ ……etc.

コラム スコスコ家の工夫

● インテリア

● ゴハン事情

● お気に入りのおもちゃBEST3

● サニタリー環境

● Q&A

……and more !!!