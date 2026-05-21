ネコ愛溢れるコミックエッセイ「スコスコ事件簿 我が家は今日もネコ中心に回っている」本日発売人気YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」がコミックエッセイに
【拡大画像へ】
KADOKAWAは、コミックエッセイ「スコスコ事件簿 我が家は今日もネコ中心に回っている」を5月21日に発売した。価格は1,760円。
本書は、YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」を原作とし、山麦まくら氏がマンガを担当したコミックエッセイ。同チャンネルは、垂れ耳スコティッシュフォールド（父）「ぽこ太郎」・立ち耳スコティッシュフォールド（息子）「うま次郎」・新参者ラガマフィン（血縁関係なし）「しろがね丸」3匹の愛猫をメインに、日常を発信している。
今回、動画で親しまれてきた世界観をコミックとして再構築。ネコたちが巻き起こす様々な“事件”に、飼い主は振り回されながらも、「かわいいからぜんぶ許せる」と感じてしまう、そんなネコ愛と日常のクスッと笑えるエピソードが収録されている。
中面紹介【運命の出会い】 【赤ちゃん見守り係】 【ぽこ太郎の嫉妬】
収録内容
第1章 我が家にスコがやってきた日
● 運命の出会い
● 水の研究
● 去勢後のしょんぼり事件!? ……etc.
第2章 妊婦とネコ
● 妊娠中のエピソード
● 赤ちゃん見守り係
● ぽこ太郎の嫉妬 ……etc.
第3章 とんでもにゃい事件発生
● 三男、しろがね丸
● ぽこ太郎のリアル招き猫
● ネコにベッドを取られたので今夜もリビングで寝ます ……etc.
第4章 ネコ同士の関係性
● 父に遠慮するうま次郎
● うま次郎の兄弟・ポコJの話
● しろがね丸 vs べビィちゃん ……etc.
第5章 ネコと暮らして変わった価値観
● ネコファーストYouTube
● ネコに鍛えられた家
● 我が家は今日もネコファーストで、それが幸せ ……etc.
コラム スコスコ家の工夫
● インテリア
● ゴハン事情
● お気に入りのおもちゃBEST3
● サニタリー環境
● Q&A
……and more !!!