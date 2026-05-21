【レンジで5分】フライパンいらずの「パラパラチャーハン」が1人ランチにぴったり

火を使わない！時間がないときの救世主「パラパラチャーハン」

忙しい日の1人ご飯は、なるべく手間をかけずにパパッと作りたいですよね。そんなときにおすすめなのが、電子レンジで驚くほどパラパラに完成するチャーハンレシピ。

今回は、クックパッドニュース編集部のスタッフが実際に試してみました。





【材料】（1人分）



ご飯（冷やご飯または冷凍ご飯）…1膳分



卵…1個



★サラダ油…小さじ2





★鶏ガラスープの素…小さじ2分の1〜1★しょうゆ…小さじ1/2★お好みの具（ハムやネギ、カニカマなど）…お好みの量塩・こしょう…各少々

ご飯を切るように混ぜるのがポイント

1. ご飯は人肌くらいの温度に温めます。温めすぎると手順2で混ぜる卵が先に固まってしまうので注意しましょう。





2. 1のご飯を電子レンジ対応の底の広いお皿などに入れ、卵を割り入れます。ご飯のかたまりがなくなるよう、卵が絡むまで混ぜます。





3. 2に★を加えてよく混ぜ合わせます。お皿の底に満遍なくご飯を広げ、ラップをかけずに500Wで2分加熱します。





4. 3を取り出しもう一度切るように混ぜたら、水分を飛ばすため、ラップはかけずに500Wで1分加熱します。





5.取り出して切るように混ぜ、所々かたまりになっている卵をほぐします。再度ラップをかけずに500Wで2分間加熱し、切るように混ぜたら、塩・こしょうで味を調えて完成です。





電子レンジだけで驚くほどのパラパラ感





実際に食べてみると、お米一粒一粒に卵と旨みがしっかり絡んでいておいしい！「電子レンジでここまでパラパラなチャーハンが完成するとは…」と、正直驚きました。今回は定番のハムとネギで作りましたが、お好みでシャキシャキのレタスや旨みの強いツナでアレンジしてみるのも良さそうです。

耐熱容器ひとつで簡単◎

実際に作った方からも、「レンジでできるなんてびっくり！」「簡単でパラパラでした」など、手軽さとおいしさを絶賛するコメントが多く届いています。

火を使わないので、お子さんのお料理デビューにもぴったり。耐熱容器ひとつで調理から食事まで完結するため、あと片付けが楽ちんなのも嬉しいですね。気になった方はぜひ作ってみてください。