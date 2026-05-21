きやしさんの漫画「マッチしたあとプロフ見て勝手に冷めるやつ」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

マッチングアプリで、「いいな」と思った男性とマッチングが成立。そこで、改めて相手のプロフィールを見てみると…という内容で、読者からは「分かる」「冷めますよね」などの声が上がっています。

マッチ成立後、相手の欠点ばかり気になって…

きやしさんは、インスタグラムとnoteで婚活エピソードを漫画にして発表しています。きやしさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

きやしさん「どうしてこういう心理になるのかを考えていて、1つの答えみたいなものにたどり着いたからです！ 結局、『ネガティブな解釈を引き出して、自分を守っている』んだなあ、と…」

Q.婚活アプリで、最初にハートを付けた（＝いいねする）ときは、そこまで気にしていなかったのでしょうか。

きやしさん「『いいね返し』は気軽にしていたかもしれません。実際にやりとりをすることになるときに、いろいろ気になりはじめます」

Q.このループに気付いてから、「いいね」をするときに気を付けるようになったことはありますか。

きやしさん「極力、いいねをしないようになりました（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

きやしさん「『いいねしてくれた人が、思ってたイメージと違っていたら冷める』など、冷める側の意見が寄せられていました」