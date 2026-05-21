【漫画】「なんか違うかも…」アプリでマッチ成立後に突然訪れる、謎の“粗探しモード”に「分かる！」【作者取材】
きやしさんの漫画「マッチしたあとプロフ見て勝手に冷めるやつ」が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。
マッチングアプリで、「いいな」と思った男性とマッチングが成立。そこで、改めて相手のプロフィールを見てみると…という内容で、読者からは「分かる」「冷めますよね」などの声が上がっています。
マッチ成立後、相手の欠点ばかり気になって…
きやしさんは、インスタグラムとnoteで婚活エピソードを漫画にして発表しています。きやしさんに作品について話を聞きました。
Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。
きやしさん「どうしてこういう心理になるのかを考えていて、1つの答えみたいなものにたどり着いたからです！ 結局、『ネガティブな解釈を引き出して、自分を守っている』んだなあ、と…」
Q.婚活アプリで、最初にハートを付けた（＝いいねする）ときは、そこまで気にしていなかったのでしょうか。
きやしさん「『いいね返し』は気軽にしていたかもしれません。実際にやりとりをすることになるときに、いろいろ気になりはじめます」
Q.このループに気付いてから、「いいね」をするときに気を付けるようになったことはありますか。
きやしさん「極力、いいねをしないようになりました（笑）」
Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。
きやしさん「『いいねしてくれた人が、思ってたイメージと違っていたら冷める』など、冷める側の意見が寄せられていました」