コスパと機能で選べば100均一択「週末のトイレ掃除にウンザリ…」って人に試してほしいシート

「週末のトイレ掃除がつらい」「気づくと汚れがたまっている」そんな悩みを抱える方に試してみてほしいのが、セリアの『トイレに流せる除菌ペーパータオル』です。160枚入りという驚きのコスパに加え、水に濡れると除菌効果を発揮し、そのままトイレに流せる手軽さが魅力。日々の“ちょい拭き”を習慣化できる商品です♪

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商品情報

商品名：トイレに流せる除菌ペーパータオル

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：210mm×190mm

内容量：160枚（80組）

販売ショップ：セリア

JANコード：4969757179819

毎回高いクリーナーは使いにくい…って方にぜひ試してほしい！

「週末になるとトイレ掃除が億劫…」そんな気持ちに共感する人は多いのではないでしょうか。

汚れが気になってはいるものの、毎回しっかり掃除するのは面倒で、つい後回しにしてしまう。

そんなちょっとしたストレスを軽くしてくれるアイテムが、セリアの『トイレに流せる除菌ペーパータオル』です。

価格は￥110（税込）で、なんと80組（160枚）入りという驚きのコスパ。1枚あたりの単価が非常に安く、厚手のトイレクリーナーを毎回使うよりも気軽に取り入れられるのが魅力です。

コスパと実用性のバランスが良い！『トイレに流せる除菌ペーパータオル』

特徴的なのは、水に濡れると除菌効果を発揮するという点。乾いた状態では普通のペーパータオルですが、水分を含むことで除菌機能が働く仕組みになっています。

厚みはキッチンペーパーとティッシュの中間くらい。1回の掃除で、1〜2枚ほど使用しました。

さらに嬉しいのが、使用後はそのままトイレに流せること。必ず1枚ずつ大量の水で流すことが条件ですが、ゴミ箱に溜める必要がないので、掃除がその場で完結するのが◎

汚れを見つけたときにサッと拭く習慣がつけば、汚れの蓄積を防げるので、週末にやるリセット掃除の負担もぐっと軽くなりますよ。

今回はセリアの『トイレに流せる除菌ペーパータオル』をご紹介しました。

トイレットペーパーでは心もとないけれど、高価な掃除シートを使うほどでもない…そんなちょい拭き汚れにぴったりの存在です。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。