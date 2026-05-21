コスパと機能で選べば100均一択「週末のトイレ掃除にウンザリ…」って人に試してほしいシート
「週末のトイレ掃除がつらい」「気づくと汚れがたまっている」そんな悩みを抱える方に試してみてほしいのが、セリアの『トイレに流せる除菌ペーパータオル』です。160枚入りという驚きのコスパに加え、水に濡れると除菌効果を発揮し、そのままトイレに流せる手軽さが魅力。日々の“ちょい拭き”を習慣化できる商品です♪
商品名：トイレに流せる除菌ペーパータオル
商品情報
商品名：トイレに流せる除菌ペーパータオル
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：210mm×190mm
内容量：160枚（80組）
販売ショップ：セリア
JANコード：4969757179819
毎回高いクリーナーは使いにくい…って方にぜひ試してほしい！
「週末になるとトイレ掃除が億劫…」そんな気持ちに共感する人は多いのではないでしょうか。
汚れが気になってはいるものの、毎回しっかり掃除するのは面倒で、つい後回しにしてしまう。
そんなちょっとしたストレスを軽くしてくれるアイテムが、セリアの『トイレに流せる除菌ペーパータオル』です。
価格は￥110（税込）で、なんと80組（160枚）入りという驚きのコスパ。1枚あたりの単価が非常に安く、厚手のトイレクリーナーを毎回使うよりも気軽に取り入れられるのが魅力です。
コスパと実用性のバランスが良い！『トイレに流せる除菌ペーパータオル』
特徴的なのは、水に濡れると除菌効果を発揮するという点。乾いた状態では普通のペーパータオルですが、水分を含むことで除菌機能が働く仕組みになっています。
厚みはキッチンペーパーとティッシュの中間くらい。1回の掃除で、1〜2枚ほど使用しました。
さらに嬉しいのが、使用後はそのままトイレに流せること。必ず1枚ずつ大量の水で流すことが条件ですが、ゴミ箱に溜める必要がないので、掃除がその場で完結するのが◎
汚れを見つけたときにサッと拭く習慣がつけば、汚れの蓄積を防げるので、週末にやるリセット掃除の負担もぐっと軽くなりますよ。
今回はセリアの『トイレに流せる除菌ペーパータオル』をご紹介しました。
トイレットペーパーでは心もとないけれど、高価な掃除シートを使うほどでもない…そんなちょい拭き汚れにぴったりの存在です。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。