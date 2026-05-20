M!LK曽野舜太「好きすぎて滅！」コラボのミセス特注衣装の裏側明かす「柔に色々聞いて作ってくれたらしくて」
【モデルプレス＝2026/05/20】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が5月19日、Instagramで生配信を実施。5月18日放送のTBS系「テレビ×ミセス」（よる8時55分〜）の衣装の裏話を明かした。
【写真】ミセス、M!LK衣装に身を包み“好きすぎて滅”ポーズ
M!LKは「テレビ×ミセス」で3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEと共演。番組ではM!LKの「好きすぎて滅！」でスペシャルコラボレーションを披露し、M!LK衣装チームがMrs. GREEN APPLEのために特別に用意した衣装も話題となった。
番組放送終了後の生配信で曽野は「まず衣装がすごいよね。俺らの『好きすぎて滅！』の衣装の、ミセスさんの特注版を柔（山中柔太朗）に色々聞いて、作ってくれたらしくて」とMrs. GREEN APPLEが着用していた衣装の秘話を告白。山中はM!LKの衣装のデザインやスタイリングを数多く手掛けており、曽野は「あの収録のためにあそこまで手をかけてやってくれて」と語っていた。
今回の衣装は大森元貴がM!LKと同じく左肩に、藤澤涼架と若井滉斗が右肩にマントが付いたデザイン。また若井のマントは前後が分かれており、楽器を演奏するための工夫が施されていた。
ファンからは「1人ひとりデザイン違うのすごい」「衣装天才」「ミセスへの愛とリスペクトを感じる」「柔くんも携わってたの嬉しい」「楽器を演奏しやすいデザインで脱帽」といった反響がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】ミセス、M!LK衣装に身を包み“好きすぎて滅”ポーズ
◆曽野舜太「好きすぎて滅！」コラボのミセス特注衣装の裏話明かす
M!LKは「テレビ×ミセス」で3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEと共演。番組ではM!LKの「好きすぎて滅！」でスペシャルコラボレーションを披露し、M!LK衣装チームがMrs. GREEN APPLEのために特別に用意した衣装も話題となった。
今回の衣装は大森元貴がM!LKと同じく左肩に、藤澤涼架と若井滉斗が右肩にマントが付いたデザイン。また若井のマントは前後が分かれており、楽器を演奏するための工夫が施されていた。
◆ミセス特注衣装に反響
ファンからは「1人ひとりデザイン違うのすごい」「衣装天才」「ミセスへの愛とリスペクトを感じる」「柔くんも携わってたの嬉しい」「楽器を演奏しやすいデザインで脱帽」といった反響がSNS上で上がっている。（modelpress編集部）
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