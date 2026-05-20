5/20は最強の天赦日！水晶玉子が教える、大切な一歩を踏み出す開運行動とは
今日は、「天赦日」。運気の流れに乗りたい、大開運デーです。
この日は、どんなふうに過ごすのがおすすめ？ 開運のヒントを、人気占い師・水晶玉子さんに教えていただきました。
5/20（水）は「天赦日」
推し活、憧れの場所、エンタメ。心躍ることに夢中に!!
物事がよいほうへとスムーズに進むとされる大開運日の「天赦日」は、だれにもじゃまされたくない大切なことに踏み出しましょう。推し活、憧れの場所へのお出かけ、大好きなエンタメにひたるなど、思いきり心躍ることに夢中になって！
心がときめく時間は、運気アップのきっかけにも。天赦日のパワーを味方に、「好き」を思いきり楽しんでみてくださいね。
教えてくれたのは ……水晶玉子先生
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。『水晶玉子のオリエンタル占星術 幸運を呼ぶ365日メッセージつき 開運暦2026』（集英社）が発売中。