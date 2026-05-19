怪我から回復の守護神クバ「いつでも出られるよう準備はしています」。新スタイルにも意欲的「自分たちは大きなクラブになっていける」【横浜FC】

怪我から回復の守護神クバ「いつでも出られるよう準備はしています」。新スタイルにも意欲的「自分たちは大きなクラブになっていける」【横浜FC】