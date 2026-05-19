洋風仕立てのちょっと贅沢なキャベツレシピ2品【キャベツでごちそう】
【画像で確認】主役級からサラダまで！「キャベツでごちそう」バリエ20品
庶民的なイメージが強いキャベツですが、使い方次第で、ちょっぴり贅沢なレストラン風メニューに仕立てることもできるんです。ということで今回は、ビストロの一品をイメージしたような、キャベツレシピ2品をご紹介します！
教えてくれたのは
▷堤 人美さん
料理研究家。雑誌、書籍、テレビなどで幅広く活躍中。旬の食材の持ち味を引き出し、誰でも作りやすく、手軽でいて新鮮なアイディアのあるレシピが人気。
■キャベツと豚肉のザワークラウト風煮込み
酢とオイルであえたキャベツで洋風煮込みの定番を手軽に再現
＜材料・2人分＞＊1人分497kcal／塩分2.6g
・キャベツ ・・・1/4個（約300g）＜7〜8mm幅に切り、食べやすい長さに切る＞
・豚肩ロース焼き肉用肉・・・ 250g
・玉ねぎ・・・1/2 個＜縦薄切りにする＞
・にんにくの薄切り ・・・1片分
砂糖 塩 酢 オリーブ油 こしょう 酒
＜作り方＞
1．キャベツはボウルに入れ、砂糖、塩各小さじ1をふってもみ、約5分おく。水けをギュッと絞り、酢、オリーブ油各大さじ2を加えてあえる。
2．豚肉は塩小さじ1/3、こしょう少々をふる。フライパンにオリーブ油小さじ2を中火で熱し、豚肉を並べて両面を約1分30秒ずつ焼く。
3．豚肉を端に寄せ、あいたところに1、玉ねぎ、にんにくを加えてさっと炒める。豚肉をのせて酒大さじ3をふり、ふたをして弱火で約5分蒸し煮にする。器に盛り、好みでフレンチマスタードを添える。
■キャベツとえびのクリームグラタン
やさしい甘さのキャベツとホワイトソースが好相性
＜材料・2人分＞＊1人分482kcal／塩分2.9g
・キャベツ・・・1/4 個（約300g）＜せん切りにする＞
・むきえび ・・・120g
・牛乳・・・ 2カップ
・ピザ用チーズ ・・・50g
・玉ねぎ・・・1/4個＜縦薄切りにする＞
塩 バター 小麦粉 こしょう パン粉
＜作り方＞
1．キャベツはボウルに入れ、塩小さじ1/3をふってもみ、約10分おいて水けをギュッと絞る。むきえびは塩水（塩小さじ1/3と水1カップが目安）でさっと洗い、水けを拭く。
2．フライパンにバター30gを中火で溶かし、玉ねぎ、1を加えて約2分炒める。
3．小麦粉大さじ3を全体にふり、粉っぽさがなくなるまでよく炒める。弱火にして牛乳を2 回に分けて加え、そのつどよく混ぜて小麦粉を溶きのばす。強めの中火にし、とろりとするまで約3分、木べらでよく混ぜながら煮る。塩小さじ1/3、こしょう少々、好みでナツメグを加えて混ぜる。
4．耐熱の器に入れ、チーズ、バター5g、パン粉小さじ1を散らし、オーブントースターで5〜10分、チーズがこんがりとするまで様子を見ながら焼く。
＊ ＊ ＊
「キャベツと豚肉のザワークラウト風煮込み」のような、酸味を効かせたキャベツ煮込みはドイツなど中・東欧の定番料理。一方、「キャベツとえびのクリームグラタン」のレシピを見て、えびグラタンにキャベツ？と思うかもしれませんが、これがとっても合うんです！ ぜひ作ってみてくださいね。
レシピ考案／堤 人美 撮影／よねくらりょう スタイリング／中村弘子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／ singt
文＝高梨奈々