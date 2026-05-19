あらゆるギャンブルに精通し、どんな場面でも貪欲に勝ちを狙う男・じゃい。馬券でマンションを買ったという芸能界屈指のギャンブラーが、人生を勝ち抜く極意を教えます。

【今週のお悩み・第209回】中学生から競馬を始め約50年になります。血統を基本にずっと馬券を買ってますが年間収支がプラスになりません。本命馬券も穴馬券も買いますがこれが駄目なのでしょうか？ 毅然とどちらかに絞った方が良いでしょうか？

好きな馬券は単複ワイド、好きなレースはダート戦です(以前の東京のジャパンカップダート2100mは面白かったです)。（PN：わさび・男性・会社員）

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今週はヴィクトリアマイル。またもや1番人気が勝利！ これでG1一番人気が8連勝。しかも、1.2.3番人気の決着。僕にとってはお呼びでない馬券。来週はオークス。当然1番人気は本命にしません。堅かったら諦めまーす！

では質問へ。

年間収支でプラスになるのはかなり難しいことですよね。おそらく数%の人しかいません。控除率があるので、回収率が80%で勝ちみたいなものです。血統ベースでも、何をベースでも、そこはあまり関係ないかと思います。年間プラスになるのはやはり穴狙いの方が可能性は高いと思います。

日曜日に東京10Rで帯を取りましたが、それだけで2ヶ月は勝ち確になりました。以前も書きましたが、オンラインサロンの会員さんで、たったの1Rで30数年の生涯収支がプラスになった人もいます。これって堅いレースではあり得ないことなんですよね。

トリプル馬単やWIN5で大きい配当を的中すれば、人生勝ち確になることもあります。それにはいくら大きな配当を的中してもスタイルを変えないという条件が付きます。宝くじを当てた人が破産することがあるように、大金を手にすると金銭感覚が狂うことがよくあります。これは大変危険です。

昔、僕の知り合いの芸人で、高配当を当てた人がいるのですが、次のレースから賭け方がおかしくなってました。当然のように数レースで全て溶かしてました。

確かに僕は一般以上に賭け金は大きいですが、これは負けたから、勝ったからということで変化はしません。生活に支障が出ないレベルで購入しています。負けたから今月は食費を抑えなきゃとか、お酒を飲む回数を減らさなきゃとか、そういったことはないレベルで購入しています。

逆に勝ったからお寿司行こう！とか、キャバクラ行こう！とかそういったこともありません。たまに大きな配当を当てた時とかに「奢ってよ！」とか言う人がいますが、勝っても負けても普通に奢りますよ。そもそも、勝った時に「奢ってよ」って言う人はいますが、負けた時に「奢ってあげるよ」という人はいません。言い方悪いですが、卑しい人だなと思ってしまいます。まあそんなにいませんけどね。



今週のギャンブル格言【ハイリスクローリターンよりも、ミドルリスクハイリターンくらいがいい。ローリスクまでいくとちょっと弱気だね。】





話を戻しましょう。

やはり難解な年間収支プラスなのですが、単複、ワイドだとかなりの精度が必要だと思います。

いくら穴でも、単複、ワイドで生涯勝ち確みたいな配当はなかなか得られません。もちろん、単複でも回収率100%を越えることは十分可能です。ただ、200%を超えるとなるとかなり難しいと思います。

4年前の僕は年間収支が1500%になりましたが、それはWIN5とか、トリプル馬単とか、3連単で6帯とか、高配当があったからです。僕でも単複ではそこまでの数字は稼げません。

ただその分リスクも少なくなるので、だからこそ50年間続けていられるのかもしれませんね。レースを絞るというのもプラスになるコツだと思います。自信のないレースや、妙味がなさそうなレースは見します。

例えば6頭立てのレースで、堅そうで、これは当たるだろうというレースがあったとして、そんなことは誰しもが思うことです。買う人が多ければ多いほど期待値は取れなくなりますから、僕はやりませんね。しかも、堅いレースだと大きな金額を購入する人が多いですが、勝てる人は人気のない馬、穴馬券に大きな額を賭けられる人だと思います。

年間収支100%越えを目指して頑張ってください。

っていうか、中学生は馬券買っちゃダメだろ！

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じゃい

1972年生まれ、神奈川県出身。97年にお笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成し、ネタ作りを担当。芸能界随一のギャンブラーとして知られ、過去には9370万円の馬券を的中させたことも。『稼ぐメンタル ギャンブルで勝ち続ける「ブレない」心の作り方』（KADOKAWA）など著書も多数。公式YouTube【@jaitube-bigtake】

【画像】じゃいの今週のギャンブル格言

構成・撮影／キンマサタカ