ドリス ヴァン ノッテンから「ハンド&ボディ」ライン　リキッドソープなど3種

「ドリス ヴァン ノッテン（Dries Van Noten）」から、「ハンド&ボディ」ラインが登場した。ドリス ヴァン ノッテン青山店、ニュウマン高輪店、西武池袋店、阪急梅田本店2F、京都BAL店、公式サイトで取り扱っている。

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ドリス ヴァン ノッテンのビューティは2023年に日本上陸。新アイテムのハンド＆ボディラインは、ヴィーガン処方で敏感肌を含むすべての肌タイプに寄り添うコレクション。軽やかなつけ心地ながら、手肌を保護し持続的なケアを両立した「ハンドクリーム」（7920円）、豊かな泡で肌を包み込む「リキッドソープ」（13200円）、うるおいと弾力を復元する「ボディローション」（15840円）をラインナップし、それぞれ3種の香りを用意する。

香りはブランドのフレグランス・コレクションから着想を得た、意外性に満ちた組み合わせが特徴。鮮やかなバジルがアロマティックなゼラニウムに引き立てられ、ヒノキとシダーウッドのクリーンなウッディノートがフレッシュさを際立たせる「バジル & ヒノキ」、ベルベットのようなダマスクローズを再解釈したウルトラモダンなフローラルから、ピンクペッパーとブラックペッパーのスパイシーで官能的なノート、シスタスとムスクが濃密な余韻を残す「ペッパー & ローズ」、ローストチェスナットとセンティフォリアローズが溶け合い、シルクのように肌を包み込む、バルサミコ樹脂がもたらす甘美な香り「ソワ & アンバー」を揃える。

リキッドソープとボディローションのガラスボトルは、 リフィルやリサイクルを前提に設計し、リフィル容器には資材を削減した完全リサイクル可能なPETを採用した。 ハンドクリームにはリサイクル可能なアルミチューブを使用している。