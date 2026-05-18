

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した我妻ゆりか





5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』のグラビアに登場した我妻ゆりか。愛嬌たっぷりで、人懐っこく撮影中もずっと笑顔。約4年ぶりの登場でも、キャラクターは何も変わらない。そんな彼女が過去最高にセクシーな姿を披露！

【写真】我妻ゆりかのセクシーな姿

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【温泉ロケでふたつの夢が実現】

――天真爛漫なキャラクターで人気の我妻ゆりかちゃん。週プレの登場は実に4年ぶりになります。今回の撮影で印象に残っていることは？

我妻 雑誌の撮影で温泉ロケに行ったのは初めてで。黄色いおけを頭にかぶるシーン、同じ事務所の十味ちゃんがやっていてずっとかわいいなって思っていたんです。それが実現できたのでうれしかったですね。

あと、憧れだった温泉浴衣シチュエーションもあって。今回、なんとふたつも夢がかなったんですよ！ 今まで見たことのない私がいっぱいいると思うので、ずっと応援してくださっている方々も楽しめる内容になっていると思います。

――ゆりかちゃんはいつも撮影のとき、楽しそうですよね。

我妻 写真を撮ってもらうのが好きなのもあるんですが、ロケバスに乗るのも大好きで。ワクワクするじゃないですか、どこに連れていってもらえるんだろうって。

あまりに楽しすぎて、本気でロケバスの免許を取ろうと思ったこともあります（笑）。ロケバスのドライバーになれば、毎日のように撮影に行けるじゃないですか！

――すごい発想（笑）。4年前と比べて変わったことは？

我妻 一番は体形ですね。1年くらい前に散歩にハマって、音楽を聴きながら深夜に何時間も毎日歩くようになったんです。

ひとつだけルールを決めて、毎回行きも帰りも一度も通ったことのないルートを歩くということ。冒険感覚ですごく楽しかったですね。当時はお刺身にもハマっていてそればかり食べていたら、結果として、2週間で5kgくらい痩せました。

――深夜に女のコがひとりで歩くのは怖くない？

我妻 東京は明るい場所が多いですし、危険な思いは一度もしたことはなかったです。むしろ静かで散歩に集中できました。

――今ハマっている食事は？

我妻 タットリタン（韓国風鶏肉じゃが）です。実は私、今韓国のいとこの家に居候していて。そこのママが作ってくれるタットリタンが本当においしくて、作り方も教えてもらったんです。あとはアサヒの生ビールにもハマっています。

――今、韓国にいるんですね。

我妻 そうなんです。しばらく韓国で暮らしてみようと思っていて、月に1週間くらい日本に帰ってお仕事をしている感じです。最近は自分の撮影会をプロデュースしていて、場所も私が行きたい所を選んでいるんですよ。

今までに3回開催していて、1回目は西新宿、2回目は江の島、3回目は柴又でやりました。あ、5月30日（土）に生誕祭があるので、皆さん来てください！

――以前、沖縄に暮らしていたこともありましたよね？

我妻 はい！ その後、タイにも長期滞在していました。私、これまで日本だと小学校の頃から深い友達があんまりできたことがなくて。どんな人にも距離を置くような癖がついちゃっていたんです。

でも、海外だとそれがなくて、タイでも今でも仲良しの友達ができましたし、韓国ではいとこのつながりでいっぱい友達ができました。だから今、すごく生きていて楽しいんです。

――ゆりかちゃんは感音性難聴で、小さい頃から補聴器をつけていますよね。韓国語を覚えるのは大変じゃない？

我妻 日本語でも聞こえづらいときがけっこうあるので、韓国語だとなおさらなんですが、めっちゃしつこく友達に発音を聞いたり、耳が聞こえないからこそのコミュニケーションもあったりして、なんとか頑張っています。あとは翻訳アプリもあるので、頑張って会話するようにしています。

――今後やってみたいことはなんですか？

我妻 南国が好きなので、暖かい場所で撮影したいです。屋台やナイトマーケットの雰囲気も好きなので、そこでデートっぽい写真が撮れたらいいな。

スタイリング／工藤沙恵（ミタケイショウ） ヘア＆メイク／塩田結香（JULLY）

●我妻ゆりか

2000年5月15日生まれ 千葉県出身

身長161cm B86 W62 H89

○生まれながらの感音性難聴で、「補聴器をつけた天使」として話題に。最新DVD『わがままな彼女』（竹書房）が発売中！

公式X【@yurikatsupa】

公式Instagram【@wagatsuma_yurika】



我妻ゆりかデジタル写真集『あったかくなってきたから』 撮影／唐木貴央 価格／1100円（税込）





取材・文／高篠友一 撮影／唐木貴央