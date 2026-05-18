毎週、気になるグッズ、ホビー、ゲームをフワっとレビューする即買いガジェット。今週は最新のヘッドホンです。

これからのシーズン、「Headphone（a）」や「JBL Live 780NC」などの大型のヘッドホンを使用していて気になるのが汚れ。特にイヤーパッド部分には汗や整髪料が付着して、ベトベトになっていることも！

そんなときは即清掃なんですが、イヤーパッド部分はメガネ拭きのような布での拭き取りが基本。そして、しつこい汚れは布を湿らせて固く絞った状態で拭く。一般的なアルコール系の除菌シートは、逆にイヤーパッドを劣化させる恐れがあるので、これは絶対NGですよ！

【画像】今週のオススメ商品はこちら！

【ワイヤレス仕様のレトロなモデル！】

FiiO EH11

エミライ／実勢価格7920円前後

本体は金属、木製ノブ、スケルトンの樹脂パーツで構成され、独自のレトロデザインが特徴の小型ヘッドホン。バッテリーはフル充電で30時間稼働、2台の端末を同時に接続して自動で切り替えるマルチポイント機能、さらに高音質規格のLDACにも対応。トレンド機能をがっつり搭載しつつ、デザインも重視。そして、お手頃価格が魅力！

【人気復活中の有線接続モデル！】

Old Fashioned USB Type-C

MOONDROP／5940円

最近、若者を中心に人気となっている有線接続のヘッドホンやイヤホン。本製品はレトロデザインかつ有線接続という本気仕様。有線端子はUSB-Cが採用されてスマホやPCに使用可能。ケーブル部分にはマイク内蔵リモコンを搭載し、通話やコンテンツ再生時の各種操作にも使えますよ！

【おしゃれヘッドホンの新本命！】

Headphone（a）

Nothing Technology Japan／2万7800円

LDAC、アダプティブノイズキャンセリング（ANC）、外音取り込みモードなどフラッグシップの定番機能を搭載しつつ、バッテリー性能は最大で135時間再生という驚愕スペック。

本体のデザインはイエローやピンクなどポップな色使いのNothingテイストを踏襲しつつ、大型ヘッドホンながら重量約310gの軽量な本体を実現。確実に音量調整やANCの切り替えを行なえる操作ボタンを採用しているのも注目です！

【JBLのアイコン的モデル！】

JBL Live 780NC

ハーマンインターナショナル／実勢価格2万7500円前後

快適な装着感を重視しつつボリューム感あるイヤーパッドが人気のJBLのヘッドホン。その新モデルは、リアルタイム補正機能付きアダプティブノイズキャンセリング、空間オーディオ、もちろんLDACにも対応するトレンド機能が全部入り。付属の「USB-C→AUXケーブル」有線接続もできるのもポイントです！

取材・文／直井裕太