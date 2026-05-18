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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【余りご飯活用】タッパーレンチン5分でボリューム満点チーズリゾット」と題した動画を公開しました。タッパー1つ、電子レンジでの加熱たったの5分で完成する、手軽で栄養満点なチーズリゾットの作り方を紹介しています。



タッパーに温かいご飯、コンソメ、牛乳、ピザ用チーズを入れて軽く混ぜ合わせ、お好みの冷凍野菜を乗せたら、ふんわりラップをして電子レンジで加熱するだけという簡単レシピ。「最近、冷凍野菜が便利すぎて生のほうれん草を買う機会が減っちゃいました。冷凍でも栄養価はほぼ変わりませんよ」と、手軽に栄養価を高める工夫が語られています。電子レンジで加熱後、よく混ぜ合わせて水分を飛ばし、仕上げに粉チーズと黒コショウを振りかければ完成です。「チーズがとろけて幸せ気分」「お腹いっぱい食べたいときにぴったり」と、そのボリュームと美味しさを絶賛しています。



また、動画後半では管理栄養士ならではの視点で「ピザ用チーズと粉チーズの違い」について詳しく解説。ピザ用チーズはとろみとコクを出し、パルメザンチーズが原料の粉チーズは、長期間熟成されることで風味や旨みが凝縮されているだけでなく、カルシウム含有量が約4倍もあることを紹介。「粉チーズを仕上げに振り振りするだけでカルシウムが手軽にプラスできますよ」と、ダブルチーズのメリットをアピールしました。



家にある余りご飯と常備している材料だけで、サッと作れる本格リゾット。忙しい日のランチや、疲れて帰ってきた日の夕食に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1食分）

・ご飯 1食分（約180g）

・コンソメ 小さじ1～1.5

・牛乳 200ml

・ピザ用チーズ 3本指で3つまみ（約30g）

・冷凍ほうれん草 約70g

・冷凍したしめじ 約20g

・粉チーズ お好みで

・黒コショウ お好みで



［作り方］

1. 1100mlのタッパーに温かいご飯、コンソメ、牛乳、ピザ用チーズを入れ、軽く混ぜて均一にする。

2. 凍ったままの冷凍ほうれん草、冷凍しめじを上に乗せる。

3. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで3～5分加熱する。（※野菜を入れない場合は3分程度、野菜を入れた時は5分程度加熱し、しっかり野菜に火を通す）

4. 加熱が終わったら、全体をよく混ぜ合わせる。（※水分が飛び過ぎていたら牛乳を少量足しても良い）

5. 仕上げに粉チーズと、お好みで黒コショウをかけて完成。