世界最大のプロレス団体「ＷＷＥ」のイヨ・スカイと元新日本プロレスでＥＶＩＬのリングネームで活躍し現在、ＮＸＴに参戦しているＮＡＲＡＫＵが１７日、それぞれ自身のインスタグラムを更新し結婚していたことを連名で発表した。

イヨは１７日にＴＢＳ系「情熱大陸」（日曜・午後１１時）でＮＡＲＡＫＵと３年前に婚姻届を提出していたことを公表していた。

インスタグラムでは、「情熱大陸」でも披露したウェディングドレスでワインレッドのタキシードを着たＮＡＲＡＫＵとのツーショット写真を公開した。結婚発表は以下の通り。

「いつも温かい応援をしてくださる皆さまへ。

私事ではございますが、この度、ＷＷＥ所属のＮＡＲＡＫＵ（元・ＥＶＩＬ）と、同じくＷＷＥ所属のＩＹＯ ＳＫＹ（元・紫雷イオ）は、夫婦であることをご報告させていただきます。

日本でプロレスの道を歩み始め、それぞれ異なる景色と「空」を見てきた私たちですが、この初夏からは、海の向こう、ＷＷＥという同じ舞台に挑む同僚であり同志ともなれることに、深い縁と喜びを感じております。

これからは夫婦として日々生活を支え合い、そしてＷＷＥの“スーパースター”としては、孤独な「闇」も栄光も共有しながら、お互いを高め合い、それぞれがより一層輝けるよう精進して参ります。

これまで私たちを支え、導いてくださったファンの皆さま、そして関係者の皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、共により高みを目指して突き進んでいく所存です。

未熟な二人ではございますが、今後とも変わらぬご指導とご声援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

２０２６年５月１７日

ＮＡＲＡＫＵ（ＥＶＩＬ）

ＩＹＯ ＳＫＹ（紫雷イオ）」