「日本は1.5軍になった」森保ジャパンのW杯メンバーに韓国メディアが指摘。一方で「海外組は歴代最多だ」「顔ぶれは華やか」など驚き

「日本は1.5軍になった」森保ジャパンのW杯メンバーに韓国メディアが指摘。一方で「海外組は歴代最多だ」「顔ぶれは華やか」など驚き