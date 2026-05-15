「日本は1.5軍になった」森保ジャパンのW杯メンバーに韓国メディアが指摘。一方で「海外組は歴代最多だ」「顔ぶれは華やか」など驚き
５月15日、日本サッカー協会が北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーを発表した。
久保建英や鎌田大地、上田綺世ら代表常連組や、５度目のW杯となる長友佑都、負傷離脱中のキャプテンの遠藤航らがメンバー入り。一方で、直近の試合で負傷した三笘薫や長期離脱中の南野拓実、メンバー入りが期待された守田英正らは選外となった。
この発表を受けて、韓国メディア『Xports News』は、「エース、三笘がワールドカップメンバーから脱落…日本は強制的に1.5軍になった」と指摘する。
一方、同メディアはスカッドの構成にも触れ、「海外組は歴代最多だ。26人のうち、国内組は長友とGK早川友基、大迫敬介の３人だけだ」と言及。『聯合ニュース』も「大部分を海外組で満たした。ヨーロッパ全域で活躍中の選手たちの顔ぶれは華やかだ」と伝えている。日本代表のメンバーに興味津々のようだ。
W杯に臨む26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
久保建英や鎌田大地、上田綺世ら代表常連組や、５度目のW杯となる長友佑都、負傷離脱中のキャプテンの遠藤航らがメンバー入り。一方で、直近の試合で負傷した三笘薫や長期離脱中の南野拓実、メンバー入りが期待された守田英正らは選外となった。
この発表を受けて、韓国メディア『Xports News』は、「エース、三笘がワールドカップメンバーから脱落…日本は強制的に1.5軍になった」と指摘する。
W杯に臨む26人は以下のとおり。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
遠藤航（リバプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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