【バーチャルボーイ Nintendo Classics：追加タイトル】 5月14日 配信開始

任天堂は5月14日、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online + 追加パック」の加入者向けコンテンツ「バーチャルボーイ Nintendo Classics」において、追加タイトルの配信を開始した。

今回追加されたのは、シューティングゲーム「バーティカルフォース」やアクションパズルゲーム「V-TETRIS」など全6タイトル。これらの配信にあわせて、1995年8月に発刊されたゲーム雑誌「バーチャルボーイ通信」の一部も公開されている。

なお「バーチャルボーイ Nintendo Classics」は3D映像専用ソフトのため、プレイするには専用ハードが必要となる。

【バーチャルボーイ Nintendo Classics 追加タイトル[2026年5月14日]】【「バーチャルボーイ Nintendo Classics」の追加タイトル】 JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!（アトラス） V-TETRIS（BULLET-PROOF SOFTWARE） スペースインベーダー バーチャルコレクション（タイトー） バーチャルフィッシング（マーベラス） バーチャルボウリング（アテナ） バーティカルフォース（KONAMI） 【JACK BROS. ジャック・ブラザースの迷路でヒーホー!】【V-TETRIS】【スペースインベーダー バーチャルコレクション】【バーチャルフィッシング】【バーチャルボウリング】【バーティカルフォース】

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