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安藤なつも驚き…痛みの原因は“関節のズレ”だった？腰痛や頭痛との関係を関節ケアの専門家が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【安藤なつが絶叫】痛みの原因は関節のズレだった？瞬時に変化する神整体」と題した動画を公開した。動画では、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、お笑い芸人の安藤なつ氏をゲストに迎え、体の痛みや不調の根本原因を関節のズレや筋膜の癒着から解き明かし、劇的に改善していく様子が収められている。



施術は腕や肘回りのチェックからスタート。角田氏が腕に触れ、筋膜リリースを行うと、安藤氏は「急に歌っちゃう？」と痛みを紛らわせるように声を上げる。角田氏は「代償動作をする限り肘にダメージが蓄積し続ける」と解説。特定の関節の動きが制限されると、別の部位がそれを補おうと無理な働きをし、結果として肩や首にまで痛みが連鎖するメカニズムを指摘した。その後、手首の関節の位置を調整すると、痛みを伴わずに可動域が広がり、安藤氏を驚かせた。



続いて首や後頭部のケアへ。現代人に多いスマートフォンを見る姿勢が後頭下筋群に負担をかけ、神経を圧迫していると判明する。「神経の逃げ場がないぐらい固まっている」という角田氏の言葉通り、わずかな刺激で悶絶する安藤氏。しかし、関節の位置を的確に整えると「麻酔打ってます？」と、瞬時に痛みが消え去る様子が記録されている。



さらに下半身の施術では、足首や股関節のねじれが腰痛の根本原因だと明らかになった。角田氏は脚の複雑なねじれを「マラライメント」と表現し、これにより骨盤が安定しないとのこと。また、お腹の奥にある大腰筋や腹直筋が硬まり、腰を無理にフォローしている状態を解きほぐしていく。



痛みや不調のサインを見逃さず、日々の生活で正しい体の使い方や関節の位置を意識することが、健康な体を保つ第一歩となるだろう。