スポーツ界の歴史を振り返っても、最高クラスのライバル関係と言えるだろうか。2000年代後半から今日までサッカー界をリードしてきたリオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドは、常に比較され続けてきた。



周囲の声は本人たちにも届いているはずだが、今回メッシは『Lo del Pollo』でロナウドとの関係について次のように語っている。



「素晴らしいスポーツ上のライバル関係だったね。サッカーの世界ではごく自然なことだ。僕はバルセロナ、彼はマドリーにいて、僕たちはチームとしても個人としてもあらゆることで競い合っていたからね。人々はいつも僕たちのことを比較していた。でも関係は良好だし、互いをリスペクトしてきたと思う。起きたことは全てスポーツ上の純粋なもので、個人的な感情は一切ないよ。試合や表彰式の場以外で会うことはあまり無かったけど、仲良くはやっていた」



これだけ長くトップレベルを維持し、ライバル関係が続くアスリートも珍しいだろう。2026W杯の開幕が近づいているが、そこでも2人はそれぞれアルゼンチン代表とポルトガル代表の選手として参戦する可能性が高い。



W杯の舞台で直接対決となればサッカーファンにとって夢のような展開と言えそうだが、今後のキャリアのどこかで直接対決は再び実現するだろうか。