モデルで女優の本田翼（33）に路線変更の噂が一部ファンらの間で囁かれている。本田はインスタグラムで私服や食事でのショットを頻繁に披露し、GW中の3日も、プライベートで愛犬とともにピクニックを楽しむ姿やアイスをほお張る様子などをアップし、それがニュースとして伝えられた。

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「ファンのフォロワーからは『ばっさー（※本田の愛称）めっちゃ可愛いですー!!』『「素敵な過ごし方」などと称賛の声があがり、イベント登場のたびに好意的に受け止める一方、『本業の露出が少ない』といった見方もあり、そのことを心配するコメントも増えている感じです。好感度は高いままですが、以前のようなドラマ主演ラッシュというより、SNS発信で存在感を保っているという見方はたしかにできるかも知れません」

とは、芸能ライター。実際、「本業はやや閑散期」といった見方も報じられ、今のところ新プロジェクトとして大きく報じられている案件は限定的というのだ。

本田は06年にファッション雑誌「Seventeen」の専属モデルとしてデビュー後、2012年にドラマ「GTO」の生徒役で一躍有名になり、「恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方」（TBS系）でテレビドラマ初レギュラー出演、映画「FASHION STORY -Model-」で映画初主演し女優業を本格化。2019年には日本テレビ系「チート〜詐欺師の皆さん、ご注意ください〜」主演。翌20年にはフジテレビ系「絶対零度〜未然犯罪潜入捜査〜」など話題作への出演も続き、2024年にはドラマ「6秒間の軌跡」や「ブルーモーメント」に出演し、昨年もカンテレ・フジ系の「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました」主演に映画「THE オリバーな犬、(Gosh!!) このヤロウ MOVIE」と、女優活動が途切れているわけではない 。

■「三冠王状態」と呼ばれなくなった理由とこれから

「今の段階ではSNSとCM中心の活動で存在感を維持しつつ、次の作品待ちという状況に近いです」としつつ、テレビ関係者はこう言う。

「本田さんは主演ドラマが話題になっても、視聴率2ケタを安定して取れるタイプではなく、地上波の数字に結びつかないケースが少なくありませんでした。代表作の『絶対零度』シリーズは平均9.9％や10.6％と２ケタの数字もあり、全部が不振だったわけではありませんが、テレビ業界では『ビジュアルや好感度は抜群だが、数字を持つ女優になり切れなかった』との声も聞こえてきます。また、21年には2歳年下のイケメン研修医との熱愛報道があり、ネットではショックを受けたとの声が続出。ゲーム好きで親しみやすい独身女性というイメージも変わり、一部ファン離れを指摘する向きもありました。今年に入ってからは、まだ出演作が放送も公開されていませんし、このまま好感度抜群のCMタレントの路線を歩む可能性もゼロではないかも知れないという噂もあるようです」

かつて女優としての出演作、CM起用、そしてInstagramやYouTubeでのゲーム実況などSNSでの影響力が大きかった時期には、その全体をまとめて「三冠王状態」と表現されていた。

「そうあまり呼ばれなくなったのは、ブランドプロデュースや商品企画のような、つくる側の動きも増えていて、3分類に収まりにくくなった部分はあるでしょう。新しい魅力や発信方法を模索しているのかも知れませんね」（同）

そのひとつが、CMタレント路線とみられているようだ。

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