グーグルは、Fitbitブランドの最新ウェアラブルデバイス「Google Fitbit Air」を発表した。価格は1万6800円。Google ストアで本日7日に予約受付を開始し、5月26日に発売される。

画面なしで軽量ボディを実現

「Google Fitbit Air」は、軽量なフィットネストラッカー。あえてディスプレイを搭載しない「スクリーンレス」デザインを採用した。ユーザーが通知に邪魔されることなく目の前のことに集中できるとしており、詳細なデータはスマートフォンの「Google Health」アプリで確認できる。

これまでのGoogleのトラッカーの中で最小サイズとなる本体「ペブル」には複数のセンサーが搭載されている。24時間365日の心拍数測定をはじめ、血中酸素ウェルネス（SpO2）、心拍変動（HRV）、安静時心拍数などのトラッキングに対応する。

特に睡眠トラッキングに最適化されており、薄型軽量なフォルムにより装着していることを忘れるほどの快適さを実現したという。日中は「Google Pixel Watch」を使用し、夜間は「Google Fitbit Air」に付け替えて睡眠データを計測するといった使い方もできる。

アクティビティ面では、ウォーキングやランニングなどの動きを自動的に検出して記録する機能を備える。また、ジムのマシンやメニューを写真に撮るだけでワークアウトを記録できる機能も搭載されている。

バッテリー駆動時間は最大1週間。急速充電に対応しており、5分の充電で1日分の駆動時間を確保できる。カラーバリエーションは、標準付属の「パフォーマンス ループバンド」のほか、別売りの「アクティブ バンド」や「プレミアム モダンバンド」などのアクセサリーが用意されている。

レザーバンド（Porcelein）

シリコンバンド（Obsidian）

旧モデルの下取り増額などのキャンペーン

発売を記念し、Google ストアでは5月25日まで予約購入キャンペーンを実施する。

期間中に予約すると、次回以降に使える5580円分のGoogle ストアポイントがプレゼントされるほか、対象製品の下取り増額も行われる。「Fitbit Charge 6」を下取りに出すと、実質7980円から購入できる。また「Google Health Premium」を3カ月間、無料で利用できる。