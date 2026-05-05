「誰よりもその言葉は忘れていない」厳しい逆風にあって日本代表FWが噛み締める“決意の言葉”。「決め切りたかった…まだまだ甘い」【現地発】

「誰よりもその言葉は忘れていない」厳しい逆風にあって日本代表FWが噛み締める“決意の言葉”。「決め切りたかった…まだまだ甘い」【現地発】