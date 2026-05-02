【EVO Japan 2026】 日程：5月1日～3日 開催 会場：東京都江東区「東京ビッグサイト」東1・2・3ホール

5月1日より3日に開催されている格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」において、「ストリートファイター6」部門の決勝進出選手が決まった。

参加人数が上限の7,158人に達した「ストリートファイター6」部門。その中から決勝へ進出できるのは、トップ8の選手のみだ。

ウィナーズサイドで勝ち上がったのは、台湾のHope選手、日本のヤマグチ選手、なおーん選手、ひぐち選手。ルーザーズサイドはアメリカのNuckleDu選手、Punk選手、日本のtakepi選手、Shuto選手となった。

「スト6」部門の決勝大会は5月3日13時50分より開始予定。また、同日10時30分からは「TEKKEN 8」部門の決勝大会も予定されている。

【決勝トーナメント】【ウィナーズ進出選手】

Hope選手（台湾）：A.K.I.（モダン）

ヤマグチ選手（日本）：舞（クラシック）

なおーん選手（日本）：豪鬼（クラシック）

ひぐち選手（日本）：ガイル（クラシック）

【ルーザーズ進出選手】

NuckleDu選手（アメリカ）：舞、ガイル（クラシック）

Punk選手（アメリカ）：キャミィ（クラシック）

takepi選手（日本）：JP（クラシック）

Shuto選手（日本）：リュウ（クラシック）

【セミファイナルのトーナメント結果】【Day 3 Main Stage V | EVO Japan 2026 presented by Levtech】【TEKKEN 8：決勝トーナメント】