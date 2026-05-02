500人絶賛！15分で作る、しっとり「ソフトクッキー」

お楽しみのゴールデンウィーク。おうちでのんびり過ごすという方はスイーツ作りに挑戦してみませんか？ 今回は、15分でできる簡単「ソフトクッキー」をフィーチャーします。



※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼500人絶賛の人気レシピ登場！

1. ボウルにホットケーキミックスや砂糖などを入れ、ヘラでつやが出るまで混ぜます。最後にチョコチップを加えてむらなく混ぜます。





2. 1を丸めて指で中央をくぼませ、180度に予熱したオーブンに。10分焼けば完成です。





3.ココアクッキーにする場合、1にココアパウダー小さじ2を追加してください。





4. 焼きあがりのやわらかいときに中央をくぼませると、よりしっとりとした仕上がりに。サクサクにしたいときは生地を薄くするのが◎。





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「おいしすぎて何回もリピしています」「思い立ったらすぐにできるところが嬉しい」など、たくさんの喜びの声が届いています。





しっとりとしたソフトクッキーは食べごたえバッチリ。おやつはもちろん、夜食や軽食としても重宝します。アレンジも自在なので、いろいろなテイストを試してみてください。（TEXT：森智子）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）