【大阪鶴橋】純度100パーセント！ごま油専門店「河東製油所」

大阪鶴橋、純度100パーセント！ごま油専門店、古民家風のオシャレな店舗。お店の前に到着すると、外にまで漂う香ばしい香り。見た事のない機械から一気に絞りだされる黄金色の「ごま油」。韓国人オーナーが営む、韓国 釜山海雲台で40年続く伝統の製法で作る”本物のごま油専門店”「河東製油所」をご紹介します。

本物のごま油専門店「河東製油所」

店内には、様々な種類のごま油が並んでおり、種類豊富。店内はカフェのようなオシャレで、温もりのあるあたたかい雰囲気。

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ごま油専用の工房が併設

「ごま油」は、店内に併設された専用の工房にて、焙煎～圧搾まで全てこちらで製造された物のみを販売されています。

滅多に拝見できない製造光景

ごま油に使用する”ごま”は、専用の焙煎機にて焙煎されます。工房は店内左側に併設されているので、ガラス越しに自由に見学できます。

ごま油が圧搾されてゆく様子は必見！

焙煎された”ごま”が圧搾されてゆく様子は必見！「ごま油」抽出の瞬間、人生初めての体験！タイミングによっては、お店の方から圧搾のタイミングのお声がけがあります。

香ばしい香りがたまらない！絞りたてのごま油

黄金色の絞りたての「ごま油」。機械からどんどんと絞りだされていき、香ばしい香りが漂います。

ひとつひとつ手作業にて製造

圧搾した「ごま油」は、瓶詰めまで全ての工程をこちらの工房にて行っているため、出来たばかりの新鮮な「ごま油」を購入する事ができます。

大量のごまから1本のごま油が誕生

1本1,300円の「ごま油」に使用されている”ごま”の量は、比較してみると想像を上回る量！大量の”ごま”から絞りだした、混ぜ物なしのピュアな「ごま油」。こだわりがこの1本に詰まっています。

種類豊富なごま油

ごま油の種類は5種類。浅煎り～中煎り～深煎り、お好みや用途にて選んでいただけます。素材の味わいを生かすドレッシングなどには”浅煎り”、炒めものやコクのあるお料理には”深煎り”が人気だそうです。

韓国人オーナーこだわりのごま油が鶴橋へ

韓国へ日本からお客様が来店するたびに、こちらのごま油が身近にあれば…というお客様からの言葉から、大阪鶴橋でお店をオープンされたそうです。

オーナーさんからのメッセージ

身体にも優しいピュアな「ごま油」を、たくさんの方へお届けできるよう、こだわりの製法でお作りしています。手土産やギフトにも喜んでいただける、自慢の味わいをぜひ楽しんでいただけると嬉しいです。

河東製油所

大阪府大阪市生野区桃谷2-16-15 1F

営業時間 10:00～17:00

定休日 火曜

※ごま油は、インスタグラムのDMから予約可能

(お名前・日付・種類数量を記載)