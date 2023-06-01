北海道旭川市の旭山動物園に勤務している市の職員・鈴木達也容疑者（33）。事件が明るみに出てから7日目となる4月30日、死体損壊の容疑で逮捕されました。

鈴木達也 容疑者（2018年）

「ようやく今年、夢が叶って飼育員に異動できた」

鈴木容疑者は3月31日ごろ、妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を旭山動物園内に運び込み、園内の施設で焼却するなどして、遺体を損壊した疑いがもたれています。

容疑について、鈴木容疑者は…

鈴木達也 容疑者

「間違いありません」

妻の由衣さんは、およそ1か月前の3月末ごろから行方不明。逮捕前の任意聴取で、鈴木容疑者はこのような趣旨の話をしていました。

鈴木達也 容疑者

「旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄し、数時間かけて燃やした」

警察はすぐに、焼却炉がある旭山動物園内の動物病院などを調べましたが、遺体は見つからず、由衣さんの安否もわかっていませんでした。

しかし、その後の捜査で、警察は焼却炉から人体の一部を発見。そして、事件が発覚して7日目となる4月30日の夕方、警察は鈴木容疑者の逮捕状を請求し、30日夜に逮捕したのです。

鈴木容疑者が勤めているのは、昨年度130万人以上もの観光客が訪れた人気観光地・旭山動物園。今から8年前、JNNは「旭山動物園の新人職員に密着」という企画で鈴木容疑者を取材していました。

ゴマフアザラシにエサやりをしているのが今回、逮捕された鈴木容疑者です。

鈴木達也 容疑者（2018年）

「ゴマフより大きいアザラシがすごく怖くて。アザラシも肉食なので、目の中に細い瞳孔があるんですけど、そういうの見たら、おっかない」

動物園で働くことについて、鈴木容疑者は…

鈴木達也 容疑者（2018年）

「ようやく今年、夢が叶って飼育員に異動できた」

8年前の映像には、夢だった仕事に励む鈴木容疑者の姿が記録されています。

鈴木達也 容疑者（2018年）

「水自体はそうでもないが、アザラシがいるのが怖い」

苦手だというアザラシに囲まれて紙芝居をしたときも、仕事の楽しさを口にしていました。

鈴木達也 容疑者（2018年）

「（アザラシ）当たっているなあと思いましたけど。楽しかった」

知人は鈴木容疑者について、“仕事に熱心な印象だった”と話します。

鈴木容疑者の知人

「動物園の話を聞くと、饒舌に結構喋る。いろいろ聞くと熱く語る。展示の仕方とか。『今度どこどこに園長と一緒に講演に行くんだ』とか。誰よりも熱心だったんじゃないかな、あれだけ喋るってことは」

動物たちへの愛情をにじませることも…

鈴木容疑者の知人

「優しさも感じる。動物が死んだときにショックが大きかったり、落ち込んだという話があった。そのときに『動物だからしょうがないよね』と話すと、『しょうがないじゃ片付けられない』と言っていた。本当に仕事熱心。仕事がほとんど。95％ぐらいじゃないかな」

しかし、動物以外の話になると、あまり喋らなかったといいます。

鈴木容疑者の知人

「あんまり自分から積極的に物を発するタイプではない。本当におとなしい感じ。お酒を一緒に何人かで飲みに行っても、そんなに喋らない。凶暴な感じでもなく、普通」

動物園で働き、仕事熱心。では、妻の由衣さんとはどのような関係性だったのでしょうか。近所の人たちは…

近所の人

「バーベキューやっていた。（夫婦は）仲良いよ。友達呼んでワーッとやる人だから」

「ご夫婦の印象は仲良かったです。いつもお休みの日には歩いていた。旦那さんは感じの良い人だよ」

捜査関係者によると、鈴木容疑者は妻の由衣さんと2人暮らし。夫婦をめぐる警察への相談歴は現時点では確認されていません。

しかし、由衣さんは親族にこう相談していたといいます。

「夫から脅迫を受けていて怖い」

鈴木容疑者は由衣さんをこのような言葉で脅したとみられています。

「残らないよう燃やし尽くしてやる」

由衣さんの姿が最後に確認されたのは3月30日。鈴木容疑者は、それからまもない3月31日ごろに由衣さんの遺体を旭山動物園内で焼却したとみられています。

鈴木達也 容疑者

「動物園の営業時間外の夜間に遺棄した」

しかし、鈴木容疑者は近所の人に“妻は遊びに行っている”などと説明していました。

近所の人

「4月7日に『母さん（妻）は？』と聞いたら『東京行った』と」

鈴木容疑者と妻の関係性は、家庭の中と外では違うものになっていたのか。鈴木容疑者の知人が4月30日の夜、改めて取材に応じました。

鈴木容疑者の知人

「一緒に飲みに行った方とかともいろいろ話はしたんですけど、本人とあまりにもかけ離れているので驚いて。正直、言葉も出ないような状況だった」

この知人は事件発生後、ある出来事を思い出したといいます。2年ほど前の酒の席、鈴木容疑者は妻との関係について聞かれると、突然、怒り出したというのです。

鈴木容疑者の知人

「他の人が『あんまり早く帰ったら（妻に）怒られるんだよ』って人がいて。要は『帰ってくるな』って意味ですね。そういう冗談で『お前もそうだろ』って話をしたときに『違う！』みたいな感じで、すごく怒ったっていうのはありました」

しかし、実際の夫婦仲については…

鈴木容疑者の知人

「他の友人が言ってた。あんまり奥さんと上手くいってない的な。帰ってもあんまり話をしない。帰ったら寝るだけだって感じのことをぶっきらぼうに言ってた」

逮捕前の任意の調べで、妻の殺害についてもほのめかしているという鈴木容疑者。警察は捜査本部を設置して、殺人の可能性も視野に捜査を進める方針です。