魔法少女まどか☆マギカシリーズ、ABEMA無料一挙放送！
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月30日（木）午後５時より、傑作ダークファンタジー『魔法少女まどか☆マギカ』シリーズを無料一挙放送する。
『魔法少女まどか☆マギカ』は、2011年に放送されたシャフト制作によるオリジナルアニメで、本作では中学生の少女・鹿目まどかを中心に願いを叶える代償として人類の敵と戦う“魔法少女”となった少女たちの過酷な運命が描かれる。魔法少女たちの可愛らしい見た目とは裏腹な先の読めないスリリングな展開などが話題を呼び、社会現象とも言える人気を博し、数々のアニメ賞を受賞。劇場版や外伝アニメも展開されるなど長年にわたり高い人気を誇る作品。また、８月28日（金）には完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開も予定されており、さらなる注目を集めている。
このたび、４月30日（木）午後５時より『魔法少女まどか☆マギカ』シリーズの無料一挙放送が決定。今回の無料一挙放送企画では、TVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』全12話に加え、外伝アニメ『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』第１期から第３期までの全25話を無料一挙放送。放送後１週間、全話無料で楽しめる。
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
(C)Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
『魔法少女まどか☆マギカ』は、2011年に放送されたシャフト制作によるオリジナルアニメで、本作では中学生の少女・鹿目まどかを中心に願いを叶える代償として人類の敵と戦う“魔法少女”となった少女たちの過酷な運命が描かれる。魔法少女たちの可愛らしい見た目とは裏腹な先の読めないスリリングな展開などが話題を呼び、社会現象とも言える人気を博し、数々のアニメ賞を受賞。劇場版や外伝アニメも展開されるなど長年にわたり高い人気を誇る作品。また、８月28日（金）には完全新作『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の公開も予定されており、さらなる注目を集めている。
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