俳優の夏菜が自身の過去の恋愛を振り返り、「旅行へ行くと何かしら必ずトラブルが起きる人だった」と、“ダメ男遍歴”を告白する場面があった。

【映像】夏菜「トラブルばかり」の元彼を告白

4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

番組では、MCを務めるサバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川によるスタジオトークの延長戦が展開された。2021年1月に一般男性との結婚を発表した夏菜は、理想の結婚相手について、「人に対しての価値観が合う人が今の夫なんです。人との距離感とか喋り方とか、ある人の発言に『ん？』って思う瞬間が一緒だったりとか。それがピタッと合いました」と、現在の夫との相性の良さを語る。

また、結婚の決め手を尋ねられると、その前に付き合っていた男性に言及。「旅行へ行くと何かしらトラブルが起きる人だったんです。飛行機乗れないとか、ホテル取れてないとか」と、過去のエピソードを告白した。

しかし、現在の夫はまったく逆だったそうで、「旅行へ行ったらとんでもない虹がかかったり、ホテルですごく良い気分にさせてもらったり」と、幸運続きだったことを明かす。これに高橋が「そういうのあるよな。幸せを運んできてくれそうな人」と相槌を打つと、夏菜は「そうなんです！」と笑顔で深く頷いていた。

このプログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）